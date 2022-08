Mint ismert, június végén öt tisztán elektromos, alacsony padlós MAN Lion's City 12E típusú szóló busz állt forgalomba Veszprémben a V-Busz Kft.-nél. A buszok beszerzésére és a töltőinfrastruktúra kiépítésére közel 650 millió forint állami támogatást kapott a város a Zöld busz programban, amelyet 227 millió forinttal egészített ki az önkormányzat.

– Mind utasaink, mind járművezetőink részéről nagyon kedvezőek a tapasztalatok, a buszok kényelmesek, komfortosak, csendesek és esztétikusak. Üzemeltetési oldalról a buszaink eddig beváltották a hozzájuk fűzött reményeket: stabilan, komolyabb meghibásodások nélkül, gazdaságosan üzemeltethetők – fogalmazott érdeklődésünkre Polgári István, a V-Busz Kft. ügyvezetője. Hozzátette, a járművek fogyasztása kedvezően alakul, a veszprémi dimbes-dombos környezet még segíti is a menet közbeni úgynevezett rekuperációt, vagyis a lassításkor történő energia-visszanyerést. A buszokat 480 kWh-s akkumulátorral szerelték, amelyek révén egy töltéssel több mint 300 kilométert tudnak megtenni a járművek. Polgári István elmondta, a buszokat naponta töltik, így mindig úgy állnak forgalomba, hogy a napi feladataikat maradéktalanul el tudják végezni. Azt, hogy a társaságnál milyen nagy szerepet kapnak az e-buszok, bizonyítja, hogy a három legtöbbet futott jármű már közel 6000 kilométert tett meg az elmúlt alig másfél hónap alatt.

Az ügyvezetőnél arról is érdeklődtünk, hogy a jelenlegi villamosenergia- és üzemanyagárak mellett mennyire kedvező az elektromos buszok üzemeltetése. – Közszolgáltatóként a V-Busz a kezdetek óta piaci áron vásárolja a gázolajat, az AdBlue-t – amely a modern dízelmotorok működéséhez elengedhetetlen adalék – és a villamos energiát is. Az elektromos buszok fogyasztása kedvező, kilométerenként mintegy 100 forinttal olcsóbb a működtetésük a dízelmotorral szerelt buszokhoz képest a jelenlegi piaci árak mellett – hangsúlyozta Polgári István. A buszokat az utasok és a járművezetők is pozitívan fogadták: az elektromos járművek halkabbak, mint a dízelüzeműek, a sofőröket pedig olyan innovatív védelmi berendezések is segítik, mint a holttérfigyelő gyalogosvédelmi rendszer. – A sofőrök a legfőbb különbséget a menetdinamikában tapasztalják, emiatt az e-buszoknál másfajta pedálkezelést kell alkalmazniuk. A másik különbség, hogy a járművek magasabbak a dízelüzeműeknél, és mivel az akkumulátorok okozta többletsúly leginkább a tetőn helyezkedik el, így kanyarodáskor erre tekintettel kell lenniük – magyarázta az ügyvezető.

Polgári István kitért arra is, hogy a finn Kempower cég egyedülállóan innovatív töltőberendezésével úgynevezett adaptív dinamikus módon tudják tölteni a buszokat: a berendezés ugyanis a járművek töltöttségének és forgalomba állítási idejének figyelembevételével osztja el a töltési arányokat, és abba a járműbe tölt többet, amelyik jobban le van merülve és/vagy hamarabb kell forgalomba állnia. A V-Busz tervei szerint a Haszkovó úti buszfordulót napelemekkel és energiatároló berendezésekkel fejlesztik a jövőben, ami teljesen önfenntartóvá teszi az elektromos buszok üzemeltetését.

Az e-buszokkal jellemzően a 1-es, 2-es, 5-ös, 7-es, 8-as és 10-es vonalakon találkozhatnak az utasok.