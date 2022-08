Az idei harmadik retró hétvégén számos újdonsággal találkozhatnak az érdeklődők. A rendezvénnyel kiemelten szeretnének a szervezők kedveskedni a Nohab rajongóknak is azáltal, hogy egyszerre négy Nohab fog ellátni szolgálatot Budapesttől egészen Szombathelyig, a hétvégén egy-két érdekességgel fűszerezve, de természetesen ismét lehet majd találkozni a már megismert típusokkal is, például Szergejekkel, Púpossal és ABbmottal. Sajnos a Berlinből érkező Saxonia expresszvonat közlekedtetésétől németországi pályafelújítási munkák miatti jelentős menetidőnövekedés miatt a szervező lemondott.

A MÁV-tól az is megtudtuk, hogy a Balaton északi partjának ikonikus vasútvonalán idén is számos személy-, expressz- és InterCity vonat élén áll forgalomba a korabeli közlekedést idéző retró szerelvény. Számos dízelkülönlegesség mellett, a legendás 424 247-es gőzmozdony is menetrend szerinti vonat élén lát el szolgálatot. Ezúttal a szolnoki Tekergőt húzza majd Balatonfüredtől, maga mögött a vékonycsíkos Bd 20-37 gyorsvonati kocsikból álló szerelvénnyel. A szerelvény szombaton Szolnok és Balatonfüred között, valamint vasárnap visszaútban a V43,1001-es eredeti színű villanymozdony vontatja. Először áll forgalomba legújabb retró mozdonyunk, az M41 2112 pályaszámú Csörgő, amely szinkronüzemben közlekedik majd az M41 2103-as, szintén korhű festésű típustársával. Kék Hullámok mellett Tekergő és személyvonat élén is. Egy Bp 29-05-ös sorozatú kocsikból álló szerelvény mindkét nap személyvonatokon közlekedik majd Balatonfüred és Tapolca között.

Szombaton az M61 001 Nohab, vasárnap az M62 127 pályaszámú „bajszos” Szergej vontatásával. Szintén egy Szergej, közülük a klasszikus piros, díszléces M62 265 vontatásával egy „telikék” szerelvény is jár majd, amely egy By 20-17, két Bhv 20-07 és egy BDbh 82-28 kocsiból áll. Szombat délután az ABbmot is a vonalra látogat, amely a hétvége többi részén Tapolca és Keszthely között dolgozik. A Záhonyból érkező Tekergőt ezúttal szombaton az M62 127-es Szergej továbbítja.

Az elmúlt időszakban, a retró hétvégék színtereként, nagyon csekély szerepet kapott a 29-es vonal északi szakasza, ezt ellensúlyozva, ezalkalommal számos alkalmi összeállítású vonatot közlekedtetnek a Balatonnak ezen részén is. Visszatér a dízelvontatás is, méghozzá Nohabbal, melyek közül a 020-as fogja egy pár menetrend szerinti Kék Hullámot továbbítani a szombati napon odaúton és vasárnap visszaúton teljes útvonalon. Szombaton Budapest felé, és vasárnap Balatonfüred felé az eredeti színére visszafestett V63 004 fogja vontatni a vonatot a villamosított szakaszon. A vonat a megszokottól eltérő összeállítással közlekedik, kizárólag régi arculatos kocsikkal, köztük egy Apee „Kiskomfort” és egy CAF étkezőkocsival is, melyekben az Utasellátó különleges retró kínálata várja Utasainkat. A komfortkocsiba magasabb szintű ellátást biztosító prémiumjegy is váltható. Az összeállítást képezi továbbá egy GOSA Bmz, egy DWA Bpmz, egy Bmx és egy BDmpee, mind a régi arculat szerinti színtervvel. A különleges szerelvény áramellátását pedig egy villamos-fűtőkocsi látja el.

Az idei balatoni retró hétvégék egyik legnagyobb újdonsága, hogy jelentős szerepet kap a 26-os számú vasútvonal is. A júliusi hétvégével azonos szerelvénnyel és járaton fog közlekedni az M40 224-es Púpos. A vonalat azonban a Nohabok fogják uralni, ugyanis a Tapolca és Keszthely között közlekedő személyvonatokon jár majd a MÁV Rail Tours M61 019 pályaszámú narancsszínű Nohab mozdonya egy gyorsvonati szerelvénnyel, amely 2 Bo 20-37 és egy B 20-80 kocsiból áll. Emellett a Komplex Rail kft. 618 629 pályaszámú zöld Nohab mozdonya is továbbít Szombathely felől egy retró olajzöld kocsikból kiállított gyorsvonatot, mindkét nap. A vonat összeállítása három darab Bhv 20-07-es kocsi, továbbá a Ddb 92-05 104 pályaszámú olajzöld „nagypakli” lesz. A vonalon szintén forgalomba áll az öttengelyes magyar motorkocsi, az ABbmot, mely mindkét nap Keszthely és Tapolca közt teljesít egy vonatpárt önállóan.