A szakemberek döntése alapján 23 fát kell kivágni a területről, az egyedeket a közelmúltban piros kereszttel jelölték meg. A beavatkozással szeretnék megelőzni azt, hogy a kiszáradt vagy beteg fák balesetveszélyt jelentsenek a parkba látogatók számára. A fák kivágása a napokban kezdődik, és október végéig tart. A pótlást idén és jövőre tervezik, olyan fafajtákat választanak majd, amelyek fenntartása hosszú távon lehetséges. A fakivágás főként nyár- és fűzfákat érint, a pótlást platánfákkal és kőrisekkel tervezik, valamint egyedi lombú szoliterfák telepítése is az elképzelések között szerepel, mondta kérdésünkre Brányi Mária, aki a lakosok megértését kéri a beavatkozás miatt. Az alpolgármester felidézte, a Séd-völgy 2010-re újult meg, azóta a fenntartáshoz szükséges feladatok mellett több fejlesztést is végrehajtottak. Az utóbbi egy évben az egykori Csónakázó-tó stégrendszerét cserélték újra, valamint megújították az A part alatt - népmesék játszóteret is. Hozzátette, hamarosan az úttörővasút megállójánál az egykori szerelvény egy mozdonyát és kocsiját helyezik ki.

Brányi Mária és Szabó Péter Fotó: Pesthy Márton/Napló

Szabó Péter, a területet üzemeltető Kolostorok és kertek Kft. ügyvezetője elmondta, a beavatkozás főként a sétány közelében elhelyezkedő fákat érinti, a pótlásnak köszönhetően a zöldfelület nagysága nem csökken. Az új fákat a korábbiak közelében ültetik el. Leszögezte, a Séd-völgy fejlesztésekor elültetett csemeték mára terebélyesek lettek és kiterjedt a lombkoronájuk. Megjegyezte, a fakivágások idején átmenetileg a sétány egy-egy szakasza le lesz zárva, ezért a völgybe látogatók türelmét és megértését kérte Szabó Péter.