– Nemzeti létünk bölcsőjének, az államalapításnak és az életet adó kenyér megszentelésének ünnepe augusztus 20-a. Sokan ilyenkor kapnak elismerést teljesítményükért, egész életművükért vagy nagyszerű közösségi munkájukért. Nagyon illik ehhez a naphoz a kitüntetések adományozása – mondta el lapunknak Kovács Zoltán országgyűlési képviselő a zirci megemlékezésen, ahol Ottó Péter polgármesterrel és Viziné dr. Horváth Judit jegyzővel átadta a város legrangosabb díjait.

A város díszpolgára címet Bittmann Károly, a Zirci Országzászló Alapítvány titkára vette át, aki mindig az építőiparban dolgozott, és mesterségét közös célok megvalósításakor kamatoztatta az elmúlt két évtized során: szakmai irányításával emlékműveket, útszéli kereszteket, használatból kivont közkutakat újítottak fel többek közt. Az ökumené szellemében lebonyolított rendezvények szervezésénél szintén az élen járt.

A Pro Urbe Emlékérmet érdemelte ki Cuhavölgyi Klára. Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem magyar-könyvtár szakán szerzett diplomát, és a mai napig sokat dolgozik Zirc történelmének és a város híres szülötteinek ismertté tételéért. Levéltárakban kutat, felkeresi családok leszármazottjait, járja a temetőket. Rendre értékes helytörténeti információkkal örvendezteti meg a helyieket. Ugyancsak Pro Urbe Emlékérmet kapott Hédl József, aki huszonhat éven keresztül ténykedett képviselőként és elnökként a Zirci Német Nemzetiségi Önkormányzatnál. Nyolcszázmillió forintot meghaladó az általa Németországból közvetített adományok becsült értéke. A kapcsolatnak köszönhetően – amit megalapozott – az elmúlt csaknem negyedszázad során folyamatosan érkeztek a szállítmányok, melyekből az egészségügy, a szociális szféra, a sürgősségi ellátás, az oktatási, nevelési intézmények és a zirci lakosság profitált. Kivette a részét a kitüntetett a város újkori történelmét meghatározó német nemzetiségi kultúra fenntartásából, továbbörökítéséből is.

– Az ország, amely hű gyökereihez, ismerheti a jövőképét. Az ünnepségünkön díjazottak is sokat tettek a város múltjának feltárásával közös terveinkért. Szent István kultuszának ápolása is megfelelőbb lehet településünkön a most felállított kereszttel és tudásunkat e téren még tovább gyarapíthatjuk – jegyezte meg Ottó Péter polgármester beszédében. Az új kenyeret Csécs Dániel ciszterci szerzetes áldotta meg, majd szétosztották, minden megjelent megkóstolhatott egy falatot belőle. Elhangzott, hogy fontos, minden napra jusson mindenkinek betevő és lelki táplálék is.