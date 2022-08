Az ünnepségsorozat pénteken a Templomkertben a Hősök emlékművének koszorúzásával kezdődött, majd a Kultúrházban a Babos jazz Trió játszott. Másnap focikupával kezdték a programokat, délután főzőversenyt szerveztek, a gyerekeket Rosta Géza műsora és csillámfestés várta és fanyűvő játékparkba, valamint kézműves foglalkozásra hívták.

Ünnepi beszédében Navracsics Tibor területfejlesztésért felelős miniszter elmondta, hogy ezen a napon összejöhet a falu apraja, nagyja kicsit összegezhetik, hogy mi történt az elmúlt évben. - Már tavaly is egy erős közösséggel találkozhattam itt. amelynek tagjai jól érzik magukat együtt, foglalkoznak egymással. Ez a hétköznapokban is fontos, de akkor különösen, amikor új lehetőségek nyílnak meg a turizmus számára. A Lesencevidék egyre inkább népszerű turista hellyé válik, egyre többen jönnek ide külföldről is és élvezik a táj szépségét. Az idei év már a kulturális főváros projekt jegyében telik, a térség Lesenceistvánddal együtt birtokolja majd az Európa Kulturális Fővárosa címet. 2023-ban számos olyan kulturális program zajlik majd itt is, amelyre egész Európa figyel. Ez óriási lehetőség a községnek arra, hogy megmutassa szépségét, az itt élők tehetségét, összetartását – mondta a miniszter.

Tóth Csaba polgármester beszédében visszatekintést adott az elmúlt évre és az eltelt fél önkormányzati ciklusra. – Sikeres időszakot tudhatunk magunk mögött, ez köszönhető annak is, hogy kiváló munkatársakkal dolgozunk együtt a hivatal, az iskola és az óvoda tekintetében egyaránt. Köszönöm a segítségüket. Ha a munkatársaink hivatásuknak tekintik a munkájukat, biztos, hogy a település sorsa jó irányba halad. Érdemes visszapillantani arra, hogy mi történt, hiszen a jövő a jelenből indul, a jelen pedig a múltból képződik. Érdemes végig gondolni, hogy vajon milyen hozzáadott érték teremtődött, amelynek az itt élők a haszonélvezői, amely előbbre vitte a települést és az itteniek megélhetését - mondta a polgármester és üdvözölte a vendégek között a testvértelepülések, Kézdiszentkereszt és Vajka küldöttségét is.

Gelencsér Ottó Lesenceistvándért kitüntetést és díszpolgári címet vehetett át Tóth Csabától

Forrás: Tóth B. Zsuzsa/Napló

Az ünnepségen a hagyományok szerint elismeréseket adtak át.

Lesenceistvándért kitüntetést és díszpolgári címet vehetett át Gelencsér Ottó nyugalmazott jegyző a településért éveken át végzett kiemelkedő tevékenységéért, amellyel hozzájárult a község fejlődéséhez, szellemi, anyagi gyarapodásához és tekintélye, elismertsége növeléséhez. Lesenceistvándért kitüntetést, életműdíjat és Pedagógus Szolgálati Emlékérmet kapott a település köznevelése érdekében végzett 40 évnyi kiemelkedő munkájáért Tóthné Ács Erzsébet nyugalmazott óvónő. Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át Kiss Lászlóné dajka.

Az események között helyi alkotók kiállítása nyílt, Lakatos Zoltánné ajándéktárgyait, nagy Melinda alkotásait és Kovács Zsoltné harisnyavirágait, gyémánt kirakóit láthatták az érdeklődők. Operett, salsa, mulatós zene és esti vigadalom szórakoztatta az együtt ünneplőket.