A tó körüli 210 kilométeres távot öt nap alatt tették meg a résztvevők. A bringások összesen 17 ezer 220 kilométert tekertek, a kilométergyűjtő felhívást pedig Oláh Ferenc és Osoha László nyerte, ők – összesítve – 458 kilométert teljesítettek.

– Soha ne felejtsük el, hogy másokon segíteni igenis jó, mi több: kötelességünk – fogalmazott dr. Pálos Mariann, a Mozdulj Közhasznú Egyesület elnöke. – Ez nem pénzkérdés, egyszerűen csak arról van szó, vegyük észre, hol kél el a segítség, akár egy jó szóval, egy kérdéssel vagy apró pici programmal, ami kizökkenti a hétköznapokból azt az embert, aki nélkülünk ezt nem tehetné meg.

A túrázókat Manninger Jenő, Keszthely polgármestere is köszöntötte, majd tandemkerékpárra pattant, s másodmagával megtett egy kört a Fő téren. Ezt követően, sokakkal együtt ő is megnézte a résztvevők flashmob produkcióját, amely után elhangzott a túra hivatalos dala, a Tandem szerelem is.

S ha már itt tartunk: az egyesület beszámolója szerint minden évben sok-sok érzelem tör a felszínre az út során, az idei egyik csúcspont az volt, „amikor drága barátaink, Timi és Laca eljegyzését ünnepeltük”, írtak közösségi oldalukon.

A túra idei mottója így hangzott: Tandemezzünk együtt, a művészet hullámain, a Balaton körül! Forrás: Mozdulj KE

A keszthelyi flasmob után az egyesület tagjai, a Mozdulj-himnuszra, élőláncot alkotva körbejárták a Fő teret, ezzel is szimbolizálva az összetartozást. Ezután a tandemeket, „vágtázó paripákra” cserélték Ihász László és motoros barátai révén.

A különleges túra idei mottója így hangzott: Tandemezzünk együtt, a művészet hullámain, a Balaton körül! Ennek jegyében öt helyszínen léptek fel verses-zenés produkcióval a résztvevők, akiket az út során kéttucatnyi szólókerékpáros is kísért.

Keszthelyen motorra pattanhattak a látássérült résztvevők

Folytatás jövőre, a tervek szerint augusztus 11. és 16. között.