Tóth Béla hosszútávfutó, hatszoros magyar bajnok, atléta edző, pedagógus 75 éves korában pihent meg örökre. Budaörsön tanított az Illyés Gyula gimnáziumban, ott volt igazgató, ám szabadidejében sok időt töltött Balatonedericsen. Itt ismerkedett meg a lelkes Ma-Zso-La futóközösség tagjaival, akik saját magukat eleve egy sport által összekovácsolódott családként, baráti társaságként határozzák meg.

A 093-as számú versenyző Béla bácsi, akinek ez, a 2019-es locsolófutás volt az utolsó, amelyen részt vett

Forrás: Szijártó János/Napló

Úgy vélik, a sport összehozza a jó embereket, s ez Tóth Béla és a mazsolák vonatkozásában is igazolást nyert. Füle Zsolt, és a csoport legidősebb tagja, a 74 esztendős Illés Károly ezt külön kiemelték minapi találkozásunk alkalmával. - Úgy éreztük, emléket kell állítanunk Béla bácsinak, aki a hazai sportélet, azon belül a futás kiemelkedő alakja volt, s akit mi is megismerhettünk személyesen. Gyakran rótta itt a környéken a kilométereket, a húsvéti locsolófutásokon is állandó résztvevő volt. Sőt, sok éven át ő vehette át a mezőny legidősebb tagjának járó oklevelet. Most közel negyvenen futottunk az ő kedvenc útvonalán, majd a balatonedericsi tájháznál emlékfát ültettünk. Ezen az eseményen meghívásunkra részt vett Béla bácsi fia és felesége is - mondta Füle Zsolt. Itt elhangzott egy érdekes felajánlás is, miszerint a jövőben a "Mazsolák" minden locsolófutáson valakit beneveznek, aki az elhunyt sorszámával, helyette megteszi majd a távot. A tájház melletti emlékfát egy táblával is ellátták, ahol az egykori barát, futótárs neve, illetve QR-kód segítségével élete, pályafutása is elérhető lesz bárki számára. A kis fa is nehezen viseli az aszályt, ám Illés Károly, naponta öntözi, így emlékezve néhai barátjára.

Az emlékfa

Forrás: Szijártó János/Napló

Azt is megtudtam, hogy a Ma-Zso-La név 2015. márciusában született meg a BSZM (Balaton Szuper Maraton) futóversenyre amelyen a három alapító, Illés Mátyás, Papp László, és Füle Zsolt nevezett be csapatban. A 194 kilométeres Balatonkerülő négy napos megmérettetésre jól csengő nevet szerettek volna, és a különböző ötletek után a keresztnevekből létrejött mozaik szócska mellett döntöttek. Tény, hogy a Ma-Zso-La figyelemfelkeltő, egyszerű és nem utolsó sorban a kezdő esetlen, tapasztalatlan jelzőt is mögé lehet gondolni. Legalábbis akkor így látták. Ma már kissé más a helyzet, hiszen azóta számos szép eredményt értek el, s a tagok nagy részét semmiképpen nem lehet kezdőnek nevezni. Az évek során csatlakoztak hozzájuk családtagok, barátok és természetesen fejlődtek is teljesítményben, eredményekben, helyezésekben. A környékbeli versenyeken már komolyan számolnak velük, és csapataikkal is, de nagyobb országos eseményeken is előkelő helyezéseket gyűjtenek be a mazsolák. Így nem véletlen, hogy Magyarországon a jelenlegi futótársadalom már megismerte a nevüket. Ahogy az általuk annyira tisztelt bajnok, a tavalyelőtt elhunyt Tóth Béla is.