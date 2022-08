A rendszerváltozás után lehetőség nyílt arra, hogy ne csak Pannonhalmán és Győrben, két gimnáziumot szolgálva, hanem Bakonybélben és Tihanyban is újjáéledjen a szerzetesség, lehetőséget biztosítva az elcsendesedésre és az emberek szolgálatára. A Tihanyi Bencés Apátság 2012-től a Magyar Bencés Kongregáció tagjaként önálló monostor. A 13 fős közösségből 10 fő örökfogadalmas. Az apátságot jelenleg perjel (prior) vezeti. A legfiatalabb testvér 25 éves, a legidősebb 91. Az idősek is nagyon aktívak. Szolgálataik: lelkipásztori munkát végeznek a környező településeken is; vendégeket fogadnak, lelkigyakorlatokat vezetnek; előadásokat, kiállításokat, koncerteket szerveznek; a helyi bencés általános iskolában tanítanak, levendulát és gyógynövényeket termesztenek, gyógyteákat készítenek.