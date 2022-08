Harmincegy közkatona tett ünnepélyes esküt az MH Pápa Bázisrepülőtéren július 28-án – számolt be a honvedelem.hu. Az esküt tevő katonákat Turzó Lajos alezredes, az MH Pápa Bázisrepülőtér parancsnokhelyettese köszöntötte. – Egy katona életében kevés felemelőbb élmény van, mint az, hogy fogadalmának megtételével felesküdjön hazája és honfitársai védelmére – hangsúlyozta köszöntőjében az alezredes, hozzátéve, hogy egy olyan időszakot zárnak le, amely elkíséri őket egész katonai pályafutásuk alatt. – Az elmúlt hetekben elsajátíthatták a katonai pálya megkezdéséhez szükséges alapvető tudást, azonban ez még csak a kezdet. Legyenek büszkék arra, hogy idáig eljutottak, legyenek hűségesek és elkötelezettek, legyenek lojálisak és szerények. Ne felejtsék, hogy a haza iránti elkötelezettség, a bajtársiasság a mai naptól életük fontos mottója lesz – hangsúlyozta az alezredes.

A családtagokhoz szólva a parancsnokhelyettes kifejtette, a most esküt tevők számára fontos a támogatásuk, hiszen a biztos családi háttér is nagy szerepet játszik abban, hogy az előttük álló feladatokat maximálisan, legjobb tudásuk szerint tudják végrehajtani. Az ünnepség elismerések átadásával és díszmenettel zárult. Turzó Lajos alezredes elmondta, az alapkiképzés során a katonák elsajátították a fegyverkezelés szabályait, teljesítették életük első alaplövészetét és tereptan-foglalkozását, valamint végrehajtották első robbantási feladatukat is. Az alapkiképzést a közkatonák június 13-án kezdték. Július 29-től a katonák átkerülnek ahhoz a katonai szervezethez, amellyel a bevonulásukkor szerződést kötöttek. Az alapkiképzés befejezése után a Magyar Honvédség tizenöt alakulatához kerülnek katonák.