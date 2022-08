A Veterán Repülők és Ejtőernyősök Veszprémi Egyesülete – a hagyományoknak megfelelően – megemlékezést tartott a légierő haderőnem és a repülő fegyvernem napján (augusztus 15.) a feladatteljesítése közben életüket vesztett hajózók emlékére. Az egyesület és jogelődjei minden évben megemlékeznek azokról a katonákról, akik életüket adták a hazáért. Sági János nyugállományú repülővezérőrnagy, a légierő utolsó parancsnoka beszédében hangsúlyozta, a szövetségeseinkkel összeillő, ugyanakkor önálló haderőnemi szintű vezetésre és légierő haderőnemre van szüksége a hazának, mert az azonnali reagálóképességet ez teszi lehetővé. Leszögezte, a légtér védelme összetett feladat, ellátása rátermett és elkötelezett embereket kíván, miközben ez a feladat békében és háborúban is tényleges áldozattal járhat. Hozzátette, a fegyvernem szakemberei a legmodernebb haditechnikai eszközökkel óvják hazánk és szövetségeseink légterét. Sági János arról is beszélt, az utóbbi években történelmi fejlesztés eredményeként új kiképzőgépekkel és csapatszállító repülőgépekkel gyarapodott a légierő, valamint további repülőgépek és helikopterek is érkeznek. A következő években modernizálják a földi telepítésű légvédelmi rendszert és a katonai repülőterek több technikai rendszerét és berendezését is. Emellett a légi és földi személyzet képzése is folytatódhat, jegyezte meg. A beszéd után három időszakból – 1912-38, 1939-45, 1945 után – egyaránt tíz-tíz nevet olvastak fel, akik repülési feladat végrehajtása során veszítették életüket. A rendezvényen Oláh Emil ezredes, a Honvédelmi Minisztérium Tábori Lelkészi Szolgálat protestáns tábori püspökség kiemelt vezető tábori lelkésze mondott imát a hősi halált halt katonarepülők emlékére.

A megemlékezést koszorúzás zárta a Táborállás parkban a hősi halált halt magyar katonai repülők emlékére készült emlékműnél. Az alkotást 1993-ban a Magyar Veterán Repülők Egyesülete kezdeményezésére a honvédelmi tárca és a veszprémi önkormányzat támogatásával állították.