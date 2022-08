Tóthné Óbányai Zsuzsannától, a Voluntas Egyesület elnökétől megtudtuk, a tábor több szempontból is egyedülálló volt, ugyanis a koraszülött gyermekek számára szerették volna megkönnyíteni az iskolakezdést azzal is, hogy ne szenvedjenek hátrányt normál időre született társaikhoz képest, ezáltal is segítve tanulmányaikat. Megtudtuk, a táborban mindennap komplex mozgás- és kognitív fejlesztésen és négy alkalommal napi 45 percben vízi fejlesztésen vettek részt a gyermekek. Ezenkívül volt néptáncos és állatasszisztált foglalkozás is. A tábor ebben az évben 10 gyermek számára volt nyitott, őket első sorban a veszprémi koraszülöttosztály orvosai ajánlása alapján hívták meg a táborba a szervezők.

A tábor egyik legnagyobb élménye a gyerekek számára a Kutyával Egy Mosolyért Alapítvány önkéntes állatasszisztált foglalkozása volt, ahol három terápiás kutyával főként koncentráció- és figyelemfejlesztő gyakorlatokat és bátorságpróbákat végeztettek a gyerekekkel. A szőrgombócok érzékenyítő terápiája nagy sikert aratott, több gyereknek sikerült átlépnie saját határait és barátságot kötni a képzett négylábúakkal.

Az elnök hangsúlyozta azt is, hogy mintatáboruk célja más mellett felhívni a figyelmet a koraszülött gyermekeknek alanyi jogon járó rehabilitációs ellátás fontosságára, elérhetővé tenni a családok számára az intenzív kognitív és mozgásfejlesztést, valamint növelni a társadalmi felelősségvállalást azzal, hogy minden részt vevő gyermek fejlesztésének költségét szponzorok támogatásával biztosítják.