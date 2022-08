A rendezvényt a Veszprémi Magyar-Finn Egyesület (VeMAFi) kezdeményezte 2016-ban, amikor Veszprém a Finnugor népek kulturális fővárosa címet viselte. Észt mintára szervezték meg a kávézást, ez hagyomány az észt városokban. Nyaranta minden héten más-más város városrészekben hirdetik meg a programot; a város különböző pontjain élők találkoznak egymással, egy kávé, limonádé, sütemény mellett ismerkednek, beszélgetnek, a vendégek becsületkasszás alapon honorálhatják a vendéglátást.

A Jeruzsálemhegyi Baráti Kör kezdetektől szervezője a programnak. Ahogyan tavaly, úgy idén minden kert nevet és témát kapott. Tavaly volt először, hogy kulturális és lelki programokat is kínáltak a kertekbe betérőknek, így történt idén is. Az elmúlt esztendőben és idén is találkozhattak a résztvevők a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad versmondóival, akik rímhányó Romhányi „állatkerti” verseit és La Fontaine meséit adták elő. Több helyszínen az utcán is álltak a vendégek, nemcsak a meséket, de a Gyöngyhalász latin duó latin-amerikai és spanyol zenés műsorát hallgatva. Együtt, közösségben töltötték a délutánt a helybeliek, de Veszprém más városrészeiből is érkeztek érdeklődők. Ez a rendezvény célja: találkozni, ismerkedni, barátkozni.

Kadri G. Laube észt népi harmonikás több kertben is minikoncertet adott, az északi dallamokat hallva a látogatók örömmel perdültek táncra. Spirituális csemegéket is kínáltak az udvarokban: az egyik helyszínen jógázni lehetett, egy másik helyszínen a Nyitott szemmel magazint lapozgatni.