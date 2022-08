Mint az kiderült, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program támogatásával megvalósuló, 3256 méter hosszúságú futópálya - ami a közel 730 millió forintba kerül majd - a Jutasi úti lakótelep életében hiánypótló fejlesztésnek számít és a tervek szerint jövő május végén veheti igénybe a nagyközönség.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő - aki maga is fut, legutóbb néhány napja félmaratonon vett részt - ennek kapcsán arról beszélt, ez a projekt nem csak a térségben, hanem az országban is egyedülálló. Kiemelte, hogy Veszprém sportos város, amire jó példa a két kiváló atlétikai klub, a VEDAC és az SVSE is. Hangsúlyozta, a futók minden percet kiszeretnek használni kedves sportjuk gyakorlására, és ha ehhez egy nagyszerű környezetet hoznak létre, akkor elérték a célt. A vezérelv nem változott - legyen az új uszoda, tornászgyakorló, stadion-rekonstrukció - , minél többen sportoljanak, legyen az a mindennapok része.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere időbeni visszatekintést tett, hiszen mint azt elmondta, egy folyamat része az építkezés. Utalt a város 2006-os paradigmaváltására, amikor azt tűzték ki célul, hogy úgy fejlesztik a Veszprém közterületeit, hogy az életminőségváltással is együtt járjon. Már a Kolostorok és Kertekben tett fejlesztés is megmutatta ezt. Ez a projekt is hasonló célokkal lett megálmodva: a több, mint 3 kilométeres futókör egy újfajta kikapcsolódásnak adhat teret.

Brányi Mária, Veszprém alpolgármestere

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Mike Friderika, a Veszprém-Balaton 2023 Zrt. programfejlesztésért felelős igazgatója szerint az EKF nem csak koncertekről, vagy kulturális programokról szól, hanem arról is, hogy miként tudunk kapcsolódni a lakóhelyünkhöz, a városunkhoz, ezért ehhez kerestek eszközöket az elmúlt években. "Hogyan lehet a közterületeket újra a közösségi élet részévé tenni?", merült fel a kérdés. A futókör az egyik állomása a megoldásnak, ugyanakkor megoldás a közeledő Jutasi Piknik is, és a hiánypótló Jutas KözTér. Mindebben az Agóra Kulturális Központtal együttműködve találtak nagyszerű partnerre.

Lamos Péter, a Veszprém 2030 Kft. ügyvezetője kijelentette, az ő szerepük a projektben az előkészítés volt, most a megvalósítási szakaszban a kivitelezés végig kísérése a feladatuk. A futókört egyébként nyugati oldalról a Jutasi út, keletről a Görgey Artúr utca, délről a Munkácsy Mihály utca, északról pedig az Aradi vértanúk u. határolja majd. Ebbe van "befűzve" a futókör, ami 1,5 méter széles és gumiburkolattal lesz ellátva, viszont 20-30 százaléka járdán vezetett szakaszból áll majd. Meglévő zebrák mellett halad és több helyen térvilágítást is építenek.

Lamos Péter, a Veszprém 2030 Kft. ügyvezetője

Fotós: Pesthy Márton/Napló

A munkaterületet hétfőn átadták, a Practical Kft. a kivitelező, akik 270 napra vállalták a projektet, azaz május végén, június elején, ha minden a tervek szerint alakul birtokba vehetik a sportolni vágyók.