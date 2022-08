Percekkel később az állatkert-igazgató arról beszél a gyerekeknek, hogy vannak olyan állatok, amelyeket a mamájuk nem neveli. Ilyenkor jön képbe Marokházi Katalin állatgondozó, mint most is. Hetek óta egy csöppséget istápol, éjjel-nappal. Néhány pillanat múlva érkezik Katalin egy kosárral, miközben gyerekek kíváncsian találgatnak, hogy mit is rejt a rejtek. Kiderül: egy kilenchetes vörös pandát. Egészen hihetetlen egy ilyen különleges apróságot testközelből megcsodálni, már csak azért is, mert Bhután, Kína, India, Laosz, Mianmar és Nepál az élőhelye, de azt is megtudjuk, hogy a Himalájában levő mérsékelt övi erdőkben él.

Katalin, aki 25 éve dolgozik az állatkertben, közben kipakolja a kis panda játékait egy plédre. "Jaj, de édes!, "Cuki!", hangzik el a gyerekektől. Az igazgató közben tovább tanít: macskamedve a másik nevük hangzik el. Veszprémben két kispanda van, egy fiú, egy lány. Az apróság a pléden kúszik: ni, egy gyerekcipő, ott meg egy telefon, gondolhatná a gyerekek diszkrét gyűrűjében, akik nagyon vigyáznak rá. Időről időre tudásmorzsákat szór a táborlakóknak Csizmadia Károly zoopedagógus. Kiderül az is, hogy élesek a karmai, mert tudnia kell mászni a szülei után. Sőt, már jelölgeti a területét. Az állatgondozó megnyugtatja a gyerekeket, hogy a pici szülei élnek, csak nagyon fiatalok és tapasztalatlanok, ezért neveli ő, de hosszú távon a családjához kerül majd a veszprémi születésű állat, amelynek szülei Franciaországból és Angliából érkeztek.

Záporoznak a kérdések Katalin felé, például, hogy meddig élnek (10-15 évig), mit eszik most (tápszert), nehéz-e egyedül gondozni. – Nem egyszerű, de az élmény mindenért kárpótol – vallja meg őszintén. Nem csoda: mókust, mosómedvét, páviánt, zsiráfot, tevét csakúgy az útjára bocsátott, mint tigrist, vagy éppen vadmalacot.

Alig vagyunk túl a pandás randevún, máris a majomházban fülelünk a táborlakókkal. A gyerekek odafigyelve hallgatják a tudnivalókat, az állatok étkezéséról csakúgy okosodnak, mint élőhelyükről, vagy arról, hogy éjszakai vagy nappali állatok-e. Majd ötös turnusokba, felügyelettel bemehetnek a gyerekek a gyűrűsfarkú makikat megetetni.

Benézek elmenőben a plexin, éppen egy kislány vállán egy maki, egy másik a kamerás kollégát nézte ki magának. Ez is az állatkert.