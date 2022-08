Tósoki Imre polgármester felidézte, a felújított főtér Mádl Ferenc köztársasági elnök nevét kapta 2012-ben. Azóta tíz év telt el, és most újabbal gyarapodik az ismert emberek nevét viselő utcák sora. – Örülünk, hogy Bittera Gyula személyében olyan névadónk van, akinek munkássága Tihanyhoz kötődik, és aki ma is nagyon fontos nekünk – fogalmazott. Méltatta a Tihanyi Levendulamanufaktúra kiállítását, amely őrzi, bemutatja a tudós emlékét. A polgármester kiemelte, a helyi önkormányzat mellett személyesen is elkötelezett a múlt megismerése, értékeinek megőrzése mellett. – Közösségünk kitart hagyományai, öröksége mellett, ezt mutatja számos rendezvényünk, fesztiválunk, klubunk. A mai névadó ünnepség újabb jele annak, hogy van igény és szándék múltunk felkutatására – mondta. Elhangzott, a levendula nemcsak a helyi flóra része, amelyre egy gazdasági ágazat épül, hanem kultikus jelentőségű, történelmi gyökerei Bittera Gyula ültetvényéig nyúlnak vissza, és ma is Tihany egyik meghatározó jellegzetessége. - Mindez arra kötelez minket, hogy ne csak a gyógynövénytermesztőt, vegyészt, a gyáralapítót, a tudóst tiszteljük Bittera Gyulában, hanem az embert is, aki sokrétű munkájában mindig a maximumra törekedett.