Kiváló helyszín ez a tágas, parkos rész a kerékpáros megállónak, mutatott körbe a helyszínen Czeglédy Ákos polgármester. Felidézte, a fákat már korábban elültették itt, majd a megállót, illetve pihenőt hét évvel ezelőtt hozta létre az önkormányzat, egy stúdió pedig a táblákat, aki a hely arculatát is megtervezte. Amikor kialakították a pihenőhelyet, felmerült az ötlete annak is, hogy létrehozzanak egy esztétikus és úgynevezett konténer wc-t is, ahol mindenki kulturált körülmények között végezheti a dolgát, a vízzel pedig felfrissítheti magát. A megállóban a bringások szerszámkészletet is találnak, amit a rendőrség telepített a helyszínre. Mindemellett különféle információs táblákat is kihelyeztek a kerékpárosoknak, illetve mindenkinek. Így információhoz jutnak például a különféle, a térséget érintő hagyományokról, a kerékpáros utakról, a balatoni halakról, Paloznak, illetve a környék nevezetességeiről, látnivalóiról, kitűnő borairól. Az emberek árnyas fák alatti asztalokon étkezhetnek, pihenhetnek meg a fából készített padokon, ágyakon. Távolabb igényes játszóparkot is létrehoztak elsősorban a gyerekeknek, ügyességi játékokkal, illetve a környék jellegzetes állatait ábrázoló, méretes figurákkal. A helyszín arról is nevezetes, hogy mindig ápolt és gondozott, a wc előtti paravánon virág is van. Mindez Kiss Lenkének köszönhető, aki naponta kiüríti a hulladéktartót, gondozza a virágot és takarít. Az emberek gyakran hagynak neki apró cédulán elismerő sorokat a megállóhelyen.