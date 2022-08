A reggeli megnyitón egyebek mellett kiderült, 22. alkalommal szervezik meg az említett napot a lakótelepen élő mintegy négyezer embernek, köztük sok családnak, kisgyermeknek.

– Ez egy közösségi rendezvény, amellyel megmozgatjuk az embereket, finom ételeket és italokat kínálunk, meg apró ajándékokat is adunk, otthon lehet hagyni a pénztárcát - fogalmazott Pálffy Károlyné.

Láttuk, a rendezvény iránt rengetegen érdeklődtek, sokan érkeztek a városból és a környékről is, például Csopakról, Paloznakról, Alsóörsről.

A programok közül nagyon népszerűek voltak egyebek mellett a gyerekeknek való kézműves foglalkozások, a pedálos gokartok, az ügyességi játékok, a helyi közösségek előadásai, mint a táncosok és Király Ádám tangóharmonikás. Mindemellett bemutatót tartanak a rendőrök, akik külön kutyás bemutatóval is készültek, és a gyerekek nagy örömmel ültek fel a rendőrmotorokra is.