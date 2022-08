Majdnem három évtized után, két hete visszatért Szombathelyre Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, aki korábban negyedszázadnyi időt töltött szolgálattal a Szombathelyi Egyházmegyében is.

Az egyházmegye papjai és hívő közössége nevében Székely János megyés püspök köszöntötte az atyát. Mint mondta, nagy öröm számukra, hogy hazatért, majd megköszönte, hogy püspöki titkárként, irodaigazgatóként annyi embernek, atyának segített, hogy emberséggel simított el ügyeket, a ferences templomban és másutt lelkipásztorként sok fiatalt a derűjével, bölcsességével vezetett az érett hitre.

Háláját fejezte ki azért is, mert a Veszprémi Egyházmegyét hittel, bizalommal vezette, kivívva ezzel az atyák és a hívek szeretetét. Köszönetet mondott bölcs, távolba látó, igaz szavaiért, amelyekkel felhívja a figyelmet például Európa iszlamizálásának veszélyére és egy igazságosabb gazdasági világrend szükségességére. Kiemelte Márfi Gyula könyvét is, amelyet az istenkeresés útjairól írt. Jelmondatát is említette: „A szeretet soha el nem múlik” – ennek a szeretetnek az üzenetét éli és hirdeti – mondta Székely János. Majd azt kívánta az atyának, érezze magát otthon köztük, és szavaival, tetteivel, mosolyával hirdesse továbbra is Isten szeretetének üzenetét.

A szentmisén az egykori keddi csoport nevében is köszöntötték a főtisztelendő érsek atyát, akiről elhangzott: az elmúlt évtizedekben sem hagyta el teljesen Szombathelyt, teendői mellett mindig szakított időt a látogatásra. A keddi alkalmaknak pedig sok-sok gyümölcse lett: született papi, szerzetesi hivatás, kántorok, hitoktatók, családapák, család­anyák lettek a résztvevőkből.

Márfi Gyula meghatottan köszönte meg a felé irányuló szeretetet, törődést, felidézte szombathelyi élményeit is. Prédikációjában a hálaadás fontosságáról beszélt – Isten ajándékainak elfogadását és az ebből való visszaadást mondta a keresztény élet kettős tengelyének. Végül megfogalmazta: törekednünk kell arra, hogy a lelki sötét éjszakák idején is higgyük el, felkel majd a nap.