Nem tudom, látott-e már ekkora tömeget falai között, meg udvarán a ház; olyan hívők összességét, akik még egy utolsó áldásban szerettek volna részesülni a zenés –énekes misén. Hogy ez a szomorú esemény felemelő élmény lett, az köszönhető az énekkar szolgálatának, meg a közvetlen légkörnek, ami mindig is jellemezte azt a közösséget, amelyben Gyula atya megjelent.

Ezúttal a szentmise keretében Edvy Szilárd, a Szent Mihály plébánia képviselőtestületének tagja köszönte meg az együtt töltött éveket, majd Gyula atya beszélt apró szülőfalujából indult pályafutásáról, ami a Veszprémi egyházmegyében teljesedett ki érseki ténykedésével. Mint mondta, csak hálát tud adni a Jóistenek a hivatásért, a segítségért, amivel túl tudott jutni a megpróbáltatásokon, közöttük az öt súlyos műtéten, meg a szeretetért, amit az egyházmegyében, így Veszprémben is folyamatosan kapott. Szentbeszédével is tanított – még utoljára -, dalcímekkel, versrészletekkel támasztva alá, hogy életünk úton levés, de nem cél nélküli rohanás. Ahogy egy indiai muszlim mecset falán is olvasható: „Jézus mondja: - Híd ez a világ, menjetek át rajta, de ne építsetek rá! Hogy mit kell akkor tenni? Szeretettel, hittel, bátorsággal fordulni a környezetünk felé, ahogyan Márfi Gyula atya tette huszonöt itt töltött éve alatt is.



Hosszúra nyúlt a búcsúszentmise, amely alatt többször csattant fel a taps, néha nevetés is hallatszott, végül pedig előjöttek a könnyek, amikor a bejárat elé kiérő érsek lába elé fehér rózsaszirmokat szórtak a Szent Mihály Védegylet tagjai. Kezdeményezésükre a hívek gondolataikat egy közös albumba jegyezték be, melyet veszprémi tartózkodása emlékére visz magával Szombathelyre, ahol szeretettel várják. A Márfi Gyula atyával készített írásunkat a Napló e heti pénteki számában adjuk közre.