Gyarmati András elmondta, az úgynevezett kváderes motívumok – kőutánzatú festések – jó állapotban megmaradtak az épület többi részében is, de a tájképes szobát leszámítva ezeket a mintákat a dokumentálás után úgy takarják el, hogy később lehetővé válik a későbbi kutatásuk és feltárásuk. Ez történik a lépcsőházban is, ahol a dokumentálás után védőréteget kaptak az eredeti felületek, valamint elkészültek a díszítő mintafelületek is. A restaurátorok elképzelése, hogy az eredeti felületekbe a legkevésbé avatkozzanak be a helyreállítás során, így a megmaradt formákat, mintákat nem kötik össze, így érvényesülhetnek az eredeti festések. A többi helyiségben figurális ábrázolások vannak, geometrikus és virágos mintákkal, ezeket a falképeket töredékességükben mutatják be, így például a földszinti leendő kávézóhelyiségben is: a több időszakból származó festések maradványai egymás mellett lesznek láthatók. Ami a restaurálást illeti: a szakemberek a felületi hiányt újravakolták és glettelték, és ezután kezdődik az esztétikai helyreállítás retusálással és a hiányok kezelésével. A földszinten a hiányok vakolása, glettelése megtörtént, augusztusban és szeptemberben következik a rekonstrukciós festés és a retusálás.

A Ruttner-ház teljes körű felújítása 15 hónap előkészítés után indulhatott meg 2021 novemberében. A nettó 1,3 milliárd forintos beruházást az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programból finanszírozzák. A munkálatok idén decemberben fejeződnek be, ezután kezdődik el a várhatóan hónapokig tartó műszaki átadás-átvétel.