Több mint 300 gólya érkezett meg Veszprémbe a gólyatábor első napján, akiket minden állomáson patronáló (tehát segítő) hallgatók vártak. A frissen felvett diákok a teljes hétvégét azon a kampuszon tölthették, ahol az egyetemi éveik nagy részét is tölteni fogják, ugyanis a tábor helyszíne a veszprémi kampusz volt. Varga Eszter Mária, a Hallgatói Önkormányzat elnöke a Napló kérdésére elmondta, rengeteg programmal készültek a gólyák számára, ezek közül öt kiemelt, és több kisebb eseményt is szerveztek. A programok sora regisztrációval kezdődött pénteken, majd megismerkedhettek a patronálókkal, a hivatalos megnyitón pedig bemutatkoztak a fő patronálók és a tábor zsűrije is.

A táborban 45 egyetemi polgár segítette a gólyákat patronálóként, és további 15 hallgató segített az egyéb technikai kérdésekben. A fő patronálók idén Kovács Veronika, Gyécsek Marcell, Katavics Anna Rebeka és Perjás Ábel voltak, a zsűri pedig Török Beatrix, a jelenlegi diákrektor, és a három VEN diákrektorjelölt, Őri Dóri, Török Beatrix, Tóth Dániel, valamint Bucsay Dóra és Varga Ákos voltak.

Varga Eszter a hivatalos megnyitón elmondta, minden évben lelkesen készül a Panon Egyetem Hallgatói Önkormányzata a gólyatábor előtt, hiszen a jelenlegi hallgatók számára is nagy élmény megismerni az újonnan induló évfolyamokat. – Mindig azt mondjuk, hogy mindenkinek érdemes részt venni a gólyatáborban, hiszen ilyenkor az új hallgatók már elkezdhetnek hozzászokni az egyetemi léthez és a kötelezettségeikkel megismerkedhetnek. A felsőbb évesekkel is érdemes ismeretségeket kötni, ők segíthetnek az itt töltött évek alatt, mesélhetnek az órákról, tanárokról. Nem utolsó sorban ez egy örök élmény, ahol megismerhetik az egész kampuszt – tette hozzá Varga Eszter.