A Faluház udvarára a legtávolabbi területekről is érkeztek visszatérő fakanálforgatók, Hortobágyról, Helvéciáról, Kiskunlacházáról, Mesztegnyőről, Kunmadarasról, Budafokról, Somogysámsonról, Várpalotáról, amint a helyi és környékbeli településekről érkező civil szervezetek, baráti körök ugyancsak képviseltették magukat a remek hangulatú megmérettetésen. Mindenki a saját tájegysége szájíze szerint gazdagította és fűszerezte a bogrács tartalmát, de többen ráadásként még versenyen kívüli étkeket is kínáltak. A hortobágyiak három bográcsban forgatták a slambucot, a szelesteiek pacal pörköltet főztek, a Lábdi partlakók és vépiek dödöllét kínáltak, a vasutasok tócsit sütöttek. A szigligeti szeniorok titka a víz helyett csontlével való felengedésben rejlett, a Marica Villa csapata gombát is tett a gulyásba a rengeteg érdeklődő és kóstolgató vendég örömére.