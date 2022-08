A Pannon Egyetem naprakészen tartja együttműködő partnereivel való kapcsolatát, éppen ezért a felsőoktatási intézmény, a Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Technikuma, a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata és a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület közötti együttműködés is megújul. Az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium projektjének tevékenysége is beépítésre került a dokumentumba, melynek sajtónyilvános ünnepélyes aláírására hétfőn került sor.

- Az egyetem számára a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesülettel való együttműködés immáron többéves múltra tekint vissza, rendkívül sokszínű és eredményes. A Pannon Egyetem által koordinált Éghajlatváltozás Nemzeti Laboratórium tevékenysége a fenntarthatóság - napjainkban igencsak aktuálissá vált - számos kérdésére kiterjed. A fenntarthatóság kihívásainak megoldásában és az ehhez szükséges radikális szemléletváltozás elérésében kiemelkedő szerep jut a fiataloknak, és így a fiatalok bevonásában és megszólításában sikeresen működő egyesületnek. Az együttműködés révén olyan fenntarthatósági megoldások megismertetése és a gyakorlatba átültetése valósulhat meg, amelyek segítik az eredményes alkalmazkodást a társadalom széles érintett rétegei számára – mondta el Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora.

- Nagyon fontosnak tarjuk az egyetem és az egyesület közötti jó kapcsolatot, melynek célja a hátrányos helyzetű fiatalok támogatása tanulmányaikban. A 2016 óta fennálló és most megújítandó együttműködés a rászoruló diákok tehetséggondozására irányul. Örömmel fogadjuk, hogy támogatottjaink az egyetem által szervezett képzések keretében készülhetnek fel egyetemi tanulmányaikra, és kellően megalapozott tudás birtokában léphetnek a felsőoktatásba – tette hozzá Gulkai László, a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület alelnöke.

- A VSZC Ipari Technikum számára kiemelt stratégiai partner a Pannon Egyetem. Ezt bizonyítja a tavasz folyamán aláírt, okleveles technikusképzésről szóló megállapodás is. Iskolánk végzett tanulói, amikor tanulmányaikat a felsőoktatásban folytatják, legnagyobb számban a veszprémi székhelyű intézményt választják. A legnépszerűbb a műszaki informatika kar, de jó néhányan érkeznek a mérnöki kar különböző szakjaira is. A ma kiegészített megállapodás alapján diákjaink eddig is minden tanévben részt vettek az egyetem szakmai programjain, illetve az egyetem oktatói rendszeresen járnak hozzánk előadásokat tartani. Az Éghajlatváltozás Multidiszciplináris Nemzeti Laboratórium beemelése az együttműködésbe elsősorban a környezetvédelem szakos tanulóink számára jelent majd újabb lehetőséget ismereteik elmélyítésére, illetve az egyetemen folyó munka megismerésére – emelte ki Irányi László, VSZC Ipari Technikum igazgatója.

- Az intézményünkben tanuló fiatalok számos szinten kapcsolódnak be az egyetem munkájába, melyek közül szeretném kiemelni a beiskolázási feladatokat, az ösztöndíjpályázatokhoz kapcsolódó ügyintézést, ezen pályázatok elbírálását, valamint a korrepetálások és a felzárkóztató órák megtartását egymásnak. Mindezt önként vállalják, hiszen nekik is segítettek, amikor szükségük volt rá, most pedig ők adhatják tovább a tudásukat – tette hozzá Varga Eszter Mária, a Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzatának elnöke.