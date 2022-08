Erről beszélt a Szent István-napi ünnepségen Csali János polgármester.

- Első királyunk olyan országot hagyott ránk, amelynek népe a mai napig megőrizte nemzeti karakterét, a szabadságát. Ránk hagyta azt a szilárd hitet is, hogy viharok, megpróbáltatások és fenyegetettségek között sem adjuk fel értékeinket, hitünket. Eredményt ma is csak elkötelezetten, a célokra koncentrálva és kitartó munkával lehet elérni. Államalapítónk örökségét továbbvisszük, hagyományainkat megőrizzük. Őseinknek harcolni kellett magyarságáért, nekünk elég, ha megvalljuk azt. Ezeréves kultúránk van, bort készítünk, családi közösségben élünk, van népviseletünk. Legyünk büszkék rá! Ápoljuk templomunkat, melynek védőszentje államalapítónk, Szent István, az apostoli király, aki a koronát a pápától kapta. A feljegyzések szerint 13. apostolként tisztelték, a keresztény világban a mindenkori nagy hatalmú királyoknál nagyobb tisztelete és erősebb joga volt a magyar királynak. Vétójoga volt pápaválasztás alkalmával a Sixtus-kápolnában, a konklávét hatalmával befolyásolni tudta. 1903-ban Ferenc Ferdinánd akkori magyar király megvétózta a pápa személyét, javaslatára másik pápát választottak – emlékezett a polgármester, és az ünnepen köszöntötte a kiállítókat, Vargáné Zsebe Márta festőművészt és Sallay Zoltán író, faszobrász, fényképészt, valamint Mikó Csaba festőművészt, akik alkotásait az ünnepen mutatták be.

Üdvözölte továbbá a kerek házassági évfordulójukat ünneplő párokat és családtagjaikat. A Darvas családból Józsefet és Juliannát, akik a 60. házassági évfordulójukat ünneplik idén, és a Zámbó családból Editet és Vilmost, akik 50. házassági évfordulójukat ünneplik.