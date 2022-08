Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője a Naplónak a helyszínen elmondta, ha a településekre tekintünk, akkor gyakran csak az infrastrukturális fejlesztések jutnak eszünkbe. Elég csak Nemesvámosra gondolni, ahol más mellett óvoda és utak épültek, bölcsőde épül, és művelődési ház újul meg. Mint mondta, sokszor a településvezetőkkel ezek a beruházások vannak fókuszban számukra, ami talán nem is csoda, hiszen az embereknek épülnek. Szerinte akkor jó egy település, ha a helyiek is tudják mindezt élvezni. Amikor Nemesvámos a falunap helyszínét, a közösségi teret megálmodta, sokan nem is gondolták, hogy mennyire fontos ez a hely. A falu itt tudja magát megmutatni, amit egy falunap kapcsán az ide érkező vendégek is megélhetnek.

Forrás: Pesthy Márton / Napló

Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere kijelentette, ez egy olyan nap az életükben, amelyen a falu apraja-nagyja ott van és együtt ünnepel. Ez régóta hagyomány a vámosiak életében, és kimondatlanul, de minden évben elvárás és igény az itt élők részéről. Arról is beszélt, hogy az évek folyamán azt tapasztalták, hogy nem csak a vámosaik és rokonok, barátok szórakoznak, hanem a szomszédos településekről is jönnek érdeklődők. A programokat úgy szervezték, hogy a családok vannak középpontban. Számtalan programmal kedveskedtek a gyerekeknek szombaton is, elég csak a légvárra, a vízijátékokra, a honvédségi bemutatókra, vagy a kézművesekre gondolni. A nap második felét - mint kiderült - koncertek zárták, ahol már természetesen az idősebb korosztály szórakozott plázszserű körülmények között is, kiülve egy-egy nyugágyba. Hangsúlyozta: a lényeg, hogy a családok jól érzik magukat.