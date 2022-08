Idén is kihirdettük a Felsőoktatási Tanulmányi Ösztöndíj pályázatot, hogy elismerjük és anyagilag is támogassuk a hallgatókat, írta Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) közösségi oldalán a napokban.

A veszprémi önkormányzat ezúttal is két kategóriában tette közzé felhívását. Az elsőben azok a veszprémi illetőségű hallgatók pályázhatnak, akik felsőoktatási képzésre nyertek felvételt, és tanulmányi kötelezettségeik teljesítése során, továbbá a tanulmányi, sport, önkéntes, vagy művészeti tevékenység területén kiemelkedő eredményeket értek el. Ebben az ösztöndíjban – amelynek összege 200 ezer forint – öten részesülhetnek. A másik kategóriában azok a veszprémi illetőségű hallgatók jelentkezhetnek, akik veszprémi székhelyű felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt. Ebben a kategóriában hárman nyerhetnek el tanulmányi ösztöndíjat, ennek összege szintén 200 ezer forint. Az ösztöndíjat mindkét kategóriában egy összegben kapják meg a nyertes hallgatók.

A pályázatokat augusztus 31-ig az önkormányzat polgármesterének címezve a veszprémi Polgármesteri Hivatalnál kell benyújtani. Az ösztöndíj odaítéléséről a város polgármestere átruházott hatáskörben dönt, legkésőbb szeptember 30-ig.