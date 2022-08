Több évtizedre tekint vissza a romániai Petrozsény és Várpalota között lévő testvértelepülési kapcsolat. Ennek egyik fontos pillére a két város közötti cseretáboroztatás, amelynek keretében augusztusban Várpalotára érkeztek petrozsényi fiatalok, majd ugyanazzal a busszal várpalotai gyerekek is útnak indultak a Hunyad megyei településre.

A várpalotai városházán Campanari-Talabér Márta polgármester köszöntötte a petrozsényi gyerekeket és kísérő tanáraikat. A városvezető lapunknak elmondta, összesen öt iskolából a legjobb tanulmányi eredménnyel rendelkező gyermekek jöhettek el Várpalotára, s a város nevezetességei mellett a Balatonnal is megismerkedtek, s Budapestre is kirándultak. Az elmúlt évtizedekben több száz gyermek jutott el a cseretáboroztatás révén városunkba, s ismerkedett meg a magyar kultúrával, ami a petrozsényi románok és a magyar kisebbség együttélését is segíteni tudja – jegyezte meg a polgármester.

A gyerekeket a Mihai Eminescu Főgimnázium aligazgatója is elkísérte, aki második alkalommal táboroztat diákokat Várpalotán. Az intézmény, ahonnan Balázs Amália érkezett, több éve ápol testvériskolai kapcsolatot az egyik itteni tanintézménnyel. Ebből fakadóan több alkalommal is járt már kollégáival Várpalotán, de szűkebb családi körben is ellátogattak már városunkba. Amália szerint azért fontosak az ilyen jellegű cseretáborok, mert a fiatalok így testközelből ismerhetik meg egymás történelmét és kultúráját.