Pál-Gyarmati Katalin az előzményekről elmondta, Somogyi Zsuzsanna helyi lakos megkereste levélben Tamás Pétert, a MAZSIHISZ vidéki temetőrendezésért felelős csoportvezetőt, hogy segítséget kérjen a településen található zsidó temető rendbetételéhez. Tamás Péter átadta a levelet Winkler Miksa részére, aki a magyar zsidó közélet ismert személyisége, és neki köszönhetően már több elhanyagolt zsidó temetőt tisztítottak meg, illetve tettek rendbe a Dunántúlon. Winkler Miksa aztán felkereste Somogyi Zsuzsannát és Pál-Gyarmati Katalint, Szentkirályszabadja polgármesterét, hogy felajánlja a MAZSIHISZ segítségét. Sokat segítettek a diákok, ugyanis a budapesti Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola tanulói minden nyáron felkeresnek egy-egy településen található elhanyagolt zsidó temetőt, amelyet megtisztítanak. Kibuci Bucik névre hallgató zsidó hagyományőrző táboruk célja, hogy egy hétig éjjel-nappal együtt van a csoport, közösségi programokat szerveznek, énekelnek, társasoznak, strandolnak, miközben rendbe tesznek egy-egy temetőt. Merényi Szonja táborvezető elmondta, hogy idén ez a 19. táboruk, jövőre jubilálnak, ezúttal a 10-20 éves korosztályt képviselő 26 diák és nyolc felnőtt vett részt a táborban. A szállásuk Balatonfűzfőn volt, onnan jártak át Szentkirályszabadjára, a kerti szerszámokat vitték magukkal. Az összegyűjtött gallyakat, hulladékokat az önkormányzat szállította el. Winkler Miksa felajánlotta a MAZSIHISZ segítségét abban is, hogy a síremlékeket szeptemberben helyreállítják, illetve megpróbál anyagi támogatást szerezni arra, hogy kapu és kerítés is épülhessen a temető köré. Pál-Gyarmati Katalin, Szentkirályszabadja polgármestere nagyon örült a kezdeményezésnek, szívesen álltak az ügy mellé.

Pár napos munka után és rengeteg munkával egy viszonylag nagynak mondható zsidó temető került elő, szinte a semmiből. Az önkormányzat egy új táblát is készíttetett, amelyen a temető alaprajza látható, és fontosnak tartja azt is, hogy a továbbiakban művelt legyen a terület, amelyen értékes sírok, családi kripta is található. -Ehhez a munkához csapatra, együttműködésre volt szükség- mondta a polgármester, majd köszönettel beszélt Somogyi Zsuzsanna és a MAZSIHISZ munkájáról, nem beszélve a gyerekekről, akik a sírkertben dolgoztak.