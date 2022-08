Hegedűs Barbara, Veszprém alpolgármestere a rendezvény előtti megnyitójában elmondta, az elmúlt évek számos kihívással jártak az intézmények dolgozói, pedagógusai felé. Ezek az esztendők megmutatták, hogy ilyen nehéz időszakokban is lehet számítani a pedagógusok munkájára. Beszélt arról is, hogy egy része a nehézségeknek – pandémiás időszak és a digitális oktatás – talán már lezárható, de számos olyan probléma van környezetünkben, amely kihat a családok, a fiatalok és a pedagógusok életére.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Hozzátette: az intézményi fenntartókkal együttműködve az önkormányzat feladata az, hogy az iskolák minél zavartalanabb működését biztosítsák. Ebben a munkában örömteli, hogy a pedagógusokra is számíthatnak, ugyanis szerinte bármi is zajlik a minket körülvevő világban, az intézmények falai között stabilitásnak és harmóniának kell lennie, ezt kell biztosítaniuk azért is, hogy a képzésre, az oktatásra tudjanak fókuszálni a diákok.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

Az alpolgármester hangsúlyozta, ugyan már jó ideje az önkormányzat a fenntartója az oktatási intézményeknek, ám az önkormányzat arra törekszik, hogy az együttműködés jó és zavartalan legyen. Ezt szeretnék biztosítani a következő időszakban is.

Fotós: Pesthy Márton/Napló

A nap folyamán Madarász Hedvig, a Belügyminisztérium főosztályvezetője, Sipos Imre, az Oktatási Hivatal elnökhelyettese, Péterffy Balázs, a Klebelsberg Központ szakmai elnökhelyettese és Galambos Zsuzsanna, az Oktatási Hivatal Székesfehérvári Pedagógiai Oktatási Központjának főosztályvezetője is megosztotta gondolatait a 2022/2023-as tanév kapcsán a konferencia hallgatóságával.