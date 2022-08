Az Agóra Veszprém Kulturális Központ harmadszor szervezte meg a programot. Ambrus Anett, az intézmény művelődésszervezője kiemelte, a rendezvénnyel az volt a céljuk, hogy a baleset-megelőzésről adjanak információkat az érdeklődőknek. Ennek érdekében a rendőrség, a mentők, a tűzoltóság és a vízi rendészet is bemutatta tevékenységét, valamint a munkájuk során használt eszközökkel is meg lehetett ismerkedni. Az érdeklődők például közelről megnézhettek tűzoltó-, mentő- és rendőrautót. A rendőrök önvédelmi bemutatóval készültek, Csermák József mentésvezető az elsősegélynyújtásról beszélt és az újraélesztés technikáját ismertette meg a látogatókkal, míg a tűzoltók füstsátorral mutattak be szimulációs gyakorlatot, míg a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet jóvoltából egy rabszállítót is meg lehetett tekinteni. A rendezvényen közreműködött a Készenléti Rendőrség Fúvószenekara, valamint műsort adtak a Foot Notes tánciskola tanulói és a Bónusz Nyugdíjasklub.