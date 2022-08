Az egészségnapon melanóma (bőrdaganat) és méhnyakrákszűrésen lehetett részt venni a Csolnoky kórházban, valamint ismeretterjesztő előadásokat is hallhattak az érdeklődők Halász Orsolyától a szűrővizsgálatok fontosságáról, valamint a méh- és emlődaganat korai felismeréséről. A veszprémi Egészségfejlesztési Iroda és a védőnői mentorrendszer közös rendezvényén vérnyomás- és vércukor-, valamint BMI- (testtömegindex-) és testösszetétel- (In Body) mérésen is részt vehettek.