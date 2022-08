- A közjót szolgáljuk - hangsúlyozta egyebek mellett Belinszky Katalin igazgató, alapító elnök köszöntőjében, majd méltatta a konferenciát kísérő együttműködést, támogatást. Eddigi munkájukat kisfilmmel mutatta be, rajta számos ismert személyiség részvételével.

Mihályi Jeromos perjel felidézte, I. András király Tihanyban bencés apátságot alapított egyfelől a temetkezési helyért, másrészt Magyarország lelki megerősítéséért, a kultúra terjesztéséért. Nagyon sok felfedezés kötődik a szerzetesekhez, akiknek küldetése lelki, keresztény, illetve jelen lenni a társadalomban. Utóbbi szövetét szeretnék erősíteni, ahogy ez történik a jelenlegi rendezvénnyel is Tihanyban. A perjel üdvözölte a konferenciát, mely gazdagítja keresztény, magyar és nemzeti közösségeinket.

Kontrát Károly országgyűlési képviselő szerint a mostani találkozó is szolgálja a biztonságot, mely a legfontosabb közösségi érték. Hazánk nemzetközi szinten is az elsők közé tartozik a biztonságban. Szólt a migrációról, amit Magyarország összefogással, mások mellett a kormány, a rendvédelem, az önkormányzatok bevonásával sikeresen kezelt. A politikus a szomszédságunkban dúló háború kapcsán kiemelte, fontos, hogy ne terjedjen tovább, hazánk ebből maradjon ki, és mielőbb béke legyen. - Tihany szellemisége és hite nagyban hozzájárul ahhoz, hogy 1000 éves kultúránk, hagyományaink és értékeink a jövőben is biztonságban, egységben fennmaradjanak - vélekedett.

Pető Károly, a Debreceni Egyetem általános rektorhelyettese aláhúzta a gazdaság, a biztonság, az innováció és a kultúra szerepét, mely egyetemüknél is alapvető.

Sztáray Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium energiaellátásért és biztonságpolitikáért felelős államtitkára többek között kifejtette, megrendült napjainkra a biztonsági környezet, és nem lehet látni, hogy a háború után milyen új struktúra jön létre, jelenleg átmeneti helyzet van. Elhangzott, hazánk jó politizálással távol tartja magát a szomszédban lévő konfliktustól, de a háború hatásai így is érintik Magyarországot. Lényeges a társadalmi biztonság fenntartása, illetve a perspektíva politikai, gazdasági és demográfiai téren.