Barna Katalin, a Pannon egyetem oktatási rektorhelyettese elmondta, az általános és a pótfelvételi eljárás eredményeként összesen 1536 hallgató kezdheti meg tanulmányait a Pannon Egyetemen. A 2022/2023-as tanév pótfelvételi eljárásában állami ösztöndíjas képzésekre is lehetőség volt jelentkezni, amelynek eredményeképpen a felvettek 20 százaléka állami ösztöndíjas képzésen tanulhat. A felvett hallgatók 43 százaléka alapszakra, 24 százaléka mesterszakra, 33 százaléka pedig felsőoktatási szakképzésre iratkozhat be idén szeptemberben. A felvett hallgatók fele levelezős képzésre került be.

Az idei pótfelvételi eljárásban is a gazdaságtudományi kar vonzotta a legtöbb hallgatót, az intézménybe jelentkezők közel 43 százaléka a kar hallgatójaként kezdheti meg tanulmányait.

Az alapképzésekre felvettek közül a legtöbben a gazdálkodási és menedzsment, a mesterképzésekre felvettek közül a legtöbben a vegyészmérnök, illetve a neveléstudomány szakokon kezdhetik meg tanulmányaikat.

A felvi.hu rendszerén keresztül felvett hallgatói létszámot növeli azon hallgatók száma is, akik a szakirányú továbbképzésekre jelentkeznek, vagy nemzetközi ösztöndíjprogram keretében, illetve harmadik országból érkeznek a Pannon Egyetemre.

A regisztrációs időszak szeptember 5., hétfőtől szeptember 9., péntekig tart, ekkor kell eleget tenniük az újonnan felvett hallgatóknak a beiratkozási kötelességüknek, amit a járványügyi helyzet miatt idén online módon tehetnek meg a gólyák.