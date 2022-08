Ovádi Péter országgyűlési képviselő, az esemény fővédnöke köszöntőjében arról beszélt: amikor megálmodták a szenior fesztivált, nem hitték volna, hogy ilyen sikeres lesz. A siker szerinte egyértelműen a választókörzet nyugdíjasainak köszönhető. Schell Tamás polgármester megköszönte mindazoknak, akik a szenior fesztivál szervezéséből kivették a részüket.

Az ünnepi pillanatok ezután is folytatódtak, hiszen Városlőd település két díját is átadták. Szenior-díjat vehetett át a 80 éves Windischmann Ferenc, volt helyi tűzoltóparancsnok, tanácstag is. Asztalos tudását sok helyi épület, közterületi tárgy dicséri, sok más mellett a Szent Mihály templomban a kóruspadok és a parókia feljáró lépcsője is az ő munkája. Készített keresztet a felső temetőbe és a kitelepítési emlékműhöz is. A mai napig aktív.

Életműdíjat vehetett át Csekényi István, aki Városlődön 13 esztendeig volt polgármester, 2006-tól egészen 2019-ig. A volt településvezető építőanyag kereskedést nyitott, amit ma fiaival vezet, de ő szervezte meg a helyi horgászegyesületet is. A nevéhez fűződik a Rozmaring fesztivál megszervezése is. - Ameddig az ember él, segítsen és dolgozzon a községéért és családjáért - mondta a színpadon. A díjakat Ovádi Péter és Schell Tamás adta át az ünnepelteknek.

A nap hátralévő részében Korda György és Balázs Klári szórakoztatta az egybegyűlteket, akiket a The Beat Bulls követett, majd késő este diszkó következett. A hétvége már a Rozmaring Fesztivál programjaié lesz, sok-sok fellépővel, és koncerttel.