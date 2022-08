A Domján Dávid vezette alapítvány még 2020-ban nyújtott be pályázatot, s nyert ötmillió forintot a CLLD-programon keresztül arra a célra, hogy több korosztály által is használható közösségi teret hozzon létre Inotán, a Radnóti Miklós utcában.

– A felújításnak több eleme volt. Első körben egy leromlott állapotú, életveszélyes pinceépületet kellett elbontanunk a területen, valamint az ehhez kapcsolódó kerítésszakasz is megújult. Az új kerítésre olyan molinókat helyeztünk ki, amelyeken Inota múltját felidéző fényképek láthatók. Ezt követően beszereztünk és telepítettünk új, modern és biztonságos játszóeszközöket, s a zöldfelület fejlesztésére is jutott forrás, hiszen négy darab koros, nagy méretű mezei juharfát ültettünk el – mondta el kérdésünkre Domján Dávid, az ApaVilág Alapítvány vezetője.

Az átadóünnepségen Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere arról beszélt, az új inotai közösségi tér kialakítása jó példa arra, hogy milyen is az igazi civil kurázsi. Reményét fejezte ki, hogy a jövőben több más várpalotai civil szervezet és alapítvány is tud ilyen fejlesztéseket megvalósítani.

– Őszintén remélem, hogy mindenki sajátjának érzi majd ezt a közösségi teret, s minden korosztály jól tudja magát érezni itt – tette hozzá Petneházy Betarix, a városrész önkormányzati képviselője.

Forrás: Szabó Péter Dániel

A folytatásban aztán az összegyűlt gyermekek birtokba is vették az új játszóeszközöket. A görgős járó és a piramismászóka éppúgy népszerű volt, mint a békaalagút és a mókuskerék, a szaletlik árnyékában pedig jólesett az ízletes szörp és pogácsa. A vállalkozó kedvűek a gyermekjógát is kipróbálhatták Méregné Varga Judittal, míg Bálint Boglárka dúla egy beszélgetésre várta az érdeklődőket a megnyitó részeként.