Kiderült továbbá, Tihany önkormányzatának beruházásában elkészült a Mádl Ferenc teret a Pisky sétánnyal összekötő lépcsősor, amely a bencés apátság 1000 éves történetének is emléket állít, az alján pedig vízfüggöny frissíti fel a vendégeket. Az igényesen kialakított pihenőkről gyönyörködni lehet a Belső-tó és a tihanyi hegykoszorúk látványában. A Tihany Félsziget Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. beruházásában elkészült a Mádl Ferenc téri műemlék magtárépület felújítása, és látogatható lesz a Tihany anno című kiállítás is. Közösségi terek is rendelkezésre állnak, mint multifunkcionális rendezvényhelyszín, kulturális programokkal, illetve látogatóközpont, tájékoztató funkciókkal, itt kapott helyet a Tourinform iroda. A kivitelezési munkák 2021 januárjában kezdődtek. A magtár műemléki felújítását Kralovánszky Réka és Berzsák Zoltán építészek tervezték, építészeti kivitelező az NBU Kft. volt. A kiállítás kurátorai Juhász Anna, Morva-Simon Natália, Nagy-Labbancz Adrienn és Virág Zsolt, a kiállítást Virágos Gábor rendezte. A lépcsősort és a mellette lévő Csokonai Liget megújítását Herczeg Ágnes tájépítész tervezte, a kivitelezést a Stylus Zrt. végezte. A Tihany anno című, 160 képből álló kiállítást Virág Zsolt kurátor mutatta be, a létesítményeket ünnepélyes szalagátvágással adták át.