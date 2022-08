A Plébániatemplomban Nagy József főesperes-kanonok celebrálta a misét, majd a Kisfaludy Sándor Művelődési Központban folytatódott a program a városi ünnepséggel. Itt Végh László polgármester mondott ünnepi beszédet, az új kenyeret Nagy József áldotta meg. Végh László úgy fogalmazott beszédében, hogy Szent István király útmutatása ma is megállja a helyét. - Talán ha ismét megpróbálnánk államalapító királyunk nyomában járni, akkor egy olyan Magyarországot alakíthatnánk ki, amely sziget lenne Európa szívében. Magyarok vagyunk, bármi is ér minket. Testvérháború, tatár, török, osztrák, orosz, szovjet, Trianon dúlta, tépte ezt az országot, mégis áll. Mégis itt vagyunk, itt állunk és ünneplünk. Mert nem a tűzijáték a lényeg, mert nem a fesztiválhangulat. Hanem az, hogy nézzünk végre magunkba és legyünk már büszkék arra az emberre, aki ezt megteremtette. Legyünk Büszkék Szent Istvánra! - hangsúlyozta a polgármester. Úgy vélte, sikerül együtt méltónak lenni Szent István örökségéhez. - Sikerül, hogy büszkék lehessünk arra, hogy itt élünk a Pannon-táj szívében, egy dinamikusan fejlődő kisvárosban, és magunk mögött hagyjuk azokat, akik csak kárognak, akik csak ártanak, és meglátjuk azt is, ami a való. Ez augusztus 20. igazi üzenete. Merjünk büszkék lenni magyarságunkra. Merjük végre elhinni, hogy sikerül ezt az országot megőrizni Szent István országának. Merjünk végre összefogni és kipréselni magunk közül azt, aki erőszakosan akarja ránk kényszeríteni azt ami nem a miénk - tette hozzá azzal a kiegészítéssel, hogy a hit, az összefogás erejével mindig lesz keresztény alapokon álló, értékeit büszkén az értékeit megvalló Magyarország.