Amint azt elmondta, korábban a faluban ilyen még nem volt, hogy egy polgármesterjelölt mellett az ő céljaival szimpatizáló képviselő-jelöltek egy csoportja induljon a választáson.

– Valamennyien együtt gondolkodtunk, úgy véltük, talán hatékonyabb lenne, ha így indulnánk. Magunk is meglepődtünk, hogy az indulók közül mindenki bekerült a képviselő-testületbe. Támogató társaság áll mögöttem, rutinos csapat, amelynek tagjai közül mindenki előre szeretné vinni a falut, a korábbi kaotikus állapotokat megszüntetve. Máig jó a kapcsolatom a korábbi polgármesterekkel is, együtt dolgoztam több cikluson át Németh Józseffel, de Tóth Péterrel szintén. Nehéz időszakban vettük át az irányítást. Sok pályázat van előttünk, amelyek azonnali intézkedést igényelnek, hogy ne vesszenek el. A helyi közösségek széltestek, munkaerőhiánnyal küzdünk, a közterületek elhanyagolt állapotban vannak. Az el nem fogadott költségvetés miatt nem kapott normatívákat a település, nehéz helyzetben volt a község. A strand nem tudott kinyitni időben, kimaradt egy olyan időszak, amely hozhatott volna bevételt. Nehezíti a helyzetet, hogy a közös hivatal komoly problémákkal küzdött. Néhány hónapja új jegyző van, és új csapat áll fel az intézményben – mondta Németh László, aki korábban 16 éven át volt önkormányzati képviselő, 1998-tól. Ugyan e tevékenységből két és fél cikluson át kimaradt, de a közéletben részt vett, ismerte a falut önkormányzati képviselői szempontból is.

- Amikor képviselő voltam, egészen más helyzet volt itt, más feladatok. Nagy létszámú iskolát tartottunk fenn, amely tavaly bezárt. Részben helyben volt a hivatal akkor még, ma más a helyzet. A fő feladat most a kötelezők mellett a fejlesztés, amelyre az előző ciklusban komoly lehetőség lett volna, de különböző okok miatt csúszott. Fontos lett volna az önkormányzati épületek energetikai fejlesztése, ráférne ez a hivatal, az óvoda, a művelődési ház épületére. A temető és az úthálózat elhanyagolt állapotban van, szinte az összes bel- és a sok meredek hegyi, külterületi út felújításra szorul, miként a Kossuth utcai járda szintén. A külterületi utakra több mint 300 millió forintot lehetett volna pályázni. Nem tudjuk, hogy az utolsó pillanatban megragadható-e még ez a támogatás. A tájház korszerűsítésére szerencsére már elnyert pályázatunk van, talán elkészülhet – mondta a polgármester. Szólt továbbá arról is, hogy csapatával egy programot határoztak meg a választás előtt. Terveik között szerepelt az iskola visszaállítása, azonban ehhez a szülők döntése is kell amellett, hogy a gyerekek létszáma elégséges.

- Legalább nyolc szülőnek kell jeleznie, hogy ide szeretné íratni a gyermekét, ez az alapfeltétel. A programunkban még a közösség újbóli összekovácsolása szerepel. Már most érezhető, hogy megnyugodott a közélet. Talán annak is köszönhető ez, hogy komoly támogatottságot kaptunk, ami a választási eredményt illeti. Fontosnak érezzük a hiteles tájékoztatást, ezért a honlap és a helyi lap erősítése folyamatban van. Előtérbe helyeztük a strand üzemeltetését, ezt a szezont minimális alkalmazotti létszámmal próbáljuk befejezni úgy, hogy bevételt is hozzon. Nagy feladatot jelent átvenni a folyamatban levő pályázatokat. Július végéig döntenünk kell, hogy melyiket szeretnénk megtartani. Nehéz a választás, mert nem mi adtuk be azokat, nem mi határoztuk meg a műszaki tartalmukat. Döntenünk kell, hogy visszaadjuk és elveszítjük az előkészítés költségeivel együtt, vagy végigvisszük, ha nem is azok a célok a legfontosabbak éppen. Az bizonyos, hogy nagyon nehéz időszak vár ránk, több szempontból is – szögezte le Németh László.