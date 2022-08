2022.08.09. kedd délelőttől az ideiglenes forgalmi rend az alábbiak szerint változik: a 73- as számú főút és a Sepsiszentgyörgy utca kereszteződésében visszakapcsolásra kerül a jelzőlámpa és megszűnik az ideiglenesen kialakított forgalmi rend. A 73- as számú főúton Balatonfüred irányából Veszprémbe közlekedőknek a továbbiakban nem kell behajtaniuk a Sepsiszentgyörgy utca körforgalmába és ott visszafordulni, valamint a Sepsiszentgyörgy utca irányából is ki lehet majd kanyarodni balra Balatonfüred irányába.