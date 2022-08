Horváth Csaba szervező elmondta, ez a harmadik motorostalálkozó a sorban, melyet a nagy sikerre való tekintettek idén már különválasztottak a falunaptól. Hozzáfűzte, az esemény a helyi önkormányzat támogatásával valósult meg.

Megtudtuk, idén elsősorban a környező településekről érkeztek motorosok, de voltak, akik Mórról, Sümegről, Győrből vagy Fertődről jöttek. Mintegy harminc járművet neveztek a veterán szépségversenyre, és sokan érkeztek újabb motorokkal is nézelődni, kikapcsolódni.

Horváth Csaba kiemelte, a programot a kultúrházban szakmai beszélgetés is színesítette, a veterán szépségversenyt pedig idén is két kategóriában – eredeti és felújított – hirdették meg. Igazi különlegességek is képviseltették magukat a megmérettetésen, mint például a 40-es, 50-es évekből való Csepel ritkaságok.

Idén tombolasorsolást is szerveztek, valamint közös esti beszélgetés, szalonnasütés ugyancsak várt a résztvevőkre. Horváth Csaba rámutatott, a nap kiemelt programja volt a motorosfelvonulás: a 32 kilométeres kört a Marcalgergelyi, Nemesszalók, Nyárád, Békás, Kemeneshőgyész, Szergény útvonalon tették meg, így tértek vissza Vinárra. A rendezvény szervezője hangsúlyozta, elégedettek az érdeklődéssel és jövőre szeretnének folytatást.