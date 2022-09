A fiatalember hozzátette, a királynőt nagyon kedvelte mindenki, népszerű személyiség volt a szigetországban, és tudomása szerint az egész világon. London éli a megszokott pénteki életét, de mindenki a szomorú eseményről beszél, a királyi palota előtt gyülekeznek az emberek, sokan virágot hoznak, mától lezárások is várhatók emiatt a környéken. Többen is fekete nyakkendőt vagy karszalagot viselnek, ezzel is kifejezve gyászukat. A tévében és a rádióban töröltek minden szórakoztató műsort, vígjátékot, csak a királynő életéről szóló műsorokat, illetve híreket adják. A tervezett sztrájkokat elhalasztották.

Dávid utalt rá, büszkeséggel töltötte el, amikor letette nyáron az angol-magyar állampolgári esküt a hagyomány szerint a királynő előtt, noha személyesen nem találkozott az uralkodóval, de tisztelettel tekintett az uralkodó nagyméretű képére, és ez az esemény örökre szép emlék marad számára.

Fotós: Kuczik Dávid

Korábban, amikor a fiatalemberről és párjáról írtunk, Kuczik Dávid azt mondta, „nincs kolbászból a kerítés, de ha keményen, kitartóan dolgozol, miközben folyamatosan képezed magad és tanulsz, felelősséget érzel a munkád és mások iránt, előrejuthatsz Londonban”.

Az ajkai fiatalember párjával együtt, kihasználva a pandémia miatti bezártságot, céget alapított, keményen dolgoznak, nyelvet tanulnak, előrenéznek.