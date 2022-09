Kardosné Gyurkó Katalin az egyesület elnöke arról beszélt, hogy a 35 évre visszatekintve elmondható, hogy sok kalandban, kihívásban volt részük a családoknak. – Nagyot fordult a világ, ma családbarátabb a társadalom. Már nem csak csodabogárnak tekintik a nagycsaládosokat, hanem értéknek is. Ehhez szükség volt a kormányzat és más támogatók segítségére. Voltak nehéz pillanatok, de a szülők akkor is igent mondtak az életre, a gyermekekre, a jövőre. Arra, hogy bármi történik, a legfontosabb akkor is a gyermek. A legszebb pillanatok a gyermekvállalás percei, a legnagyobb boldogság az, amikor szeretetet tudunk adni a családunknak és tevékenyen tudunk tenni a közösségért – mondta az elnök.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő gratulált az egyesületnek, hogy kiváló helyszínt választott a találkozóhoz. – Szerencsések vagyunk, hogy ilyen térségben élhetünk és ilyen vállalkozások segítik a boldogulást. Köszönet a Sobri élményparknak a társadalmi szerepvállalásért, amelyet minden év minden hónapjában mutat, példát, iránytűt adva más vállalkozásoknak is – mondta a képviselő

Bódis Zoltán polgármester beszédében örömét fejezte ki, hogy az egyesület vezetését és a nagycsaládokat a településen köszöntheti – Öröm egy ilyen szép község és környezet polgármesterének lenni. Amint az szintén, hogy a Jáger család valamikor erre járt gombát gyűjteni és közben mert nagyot álmodni és megvalósítani ezt a létesítményt, amely lassan világhírűvé teszi a falut – mondta a polgármester.

Jáger Balázs az élménypark tulajdonosa a találkozó résztvevőit üdvözölve vallotta, hogy megtisztelő, hogy a park lehet a program helyszíne. – Fontos küldetésünk, hogy a természeti adottságok segítségével a környezet szeretetét, a játékokkal a mozgás örömét tudjuk visszacsempészni a családok életébe. A közös élmények összekovácsoló ereje nem elhanyagolható, az együtt töltött minőségi idő életre szóló emlékeket, kapcsokat biztosít – hangsúlyozta Jáger Balázs.