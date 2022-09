– A félszigethez ezer éve hozzátartozik a szőlőtermesztés, ahogy ezt a Tihanyi alapítólevél is említi – fogalmazott Kontrát Károly. Méltatta az erőfeszítéseket, melyeket a szőlőtermesztők Tihanyban, illetve az egész Balaton-felvidéken végeznek, és munkájuk révén élvezhetik a kellemes borokat a helybeli emberek, valamint az idelátogatók is. – A bor egyik fontos vonzereje a Balatonnak, illetve Tihanynak is – vélekedett a képviselő, aki egy kitűnő közösségben, örömmel vett részt a lovas, zenés, táncos szüreti felvonuláson.

– Minden évben hálát adunk azért, hogy a jó Isten ad napot, kellő esőt, erőt ahhoz, hogy megműveljük a szőlőt – fogalmazott Mihályi Jeromos, a tihanyi apátság perjele, amikor megáldotta a szőlőt és a kenyeret a Visszhang-dombon, ahová a díszes menet megérkezett. Azt mondta, most, amikor nehéz napokat él mindenki, különösen fontos, hogy tudjunk hálát adni, megnyílni az Isten felé, és lássuk meg, nemcsak a saját erőnkből hozza meg munkánk a gyümölcsét, hanem szükség van a Teremtőre, az Isten áldására. Kiemelte, ezért is fontos, hogy minden évben azokra kérjük az áldást, akik dolgoznak, erőfeszítést tesznek azért, hogy Tihanyban és az egész országban tudjuk élvezni a föld gyümölcsét, megtermelni mindazt, amire szükségünk van. – A munkájuk hálát érdemel. Ezért kérjük Isten áldását, hogy legyen erejük, kitartásuk mindazoknak, akik szőlőt termelnek, a mezőgazdaságban dolgoznak. Legyen erejük ahhoz, hogy kitartsanak, és azért dolgozzanak, hogy jólétben és vidámságban élhessünk, hiszen, ahogy a Szentírás is jelzi, a bor vidámítja az ember szívét. Adjunk hálát az Istennek, és éljük meg az öröm pillanatait, az együttlét vigasságát, ami felemeli a lelkünket – mondta a perjel.

A szüreti mulatság leglátványosabb eseménye a felvonulás volt vasárnap, élén Titz Tibor kisbíróval, aki egyebek mellett kötelező vigasságra és mértékletes borfogyasztásra intett mindenkit. A menetben csodás fogatokat és kitűnő lovasokat is lehetett látni, mások mellett Tósoki Imre helyi polgármestert, aki díszes viseletben Vitéz nevű nóniusz lovával vonult végig Tihany utcáin a Belső-tótól a Visszhang-dombig.