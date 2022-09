Nagy Zsolt elmondta, kimondottan jól indult a nyár, pedig a június mindig kicsit kétes szokott lenni az időjárás szempontjából. Az idei június azonban kiemelkedően jó hőmérsékletű volt, ami a vendégforgalomban is visszatükröződött. Így folytatódott ez júliusban is, augusztus 20. körül azonban idén is megjött a rossz idő, ami kitartott egészen nyár végéig.

Megtudtuk, nagyon népszerű volt a fürdő augusztusi születésnapi rendezvénye, akárcsak a nyári éjszakai fürdőzések. Még akkor is, ha utóbbiak alkalmával nem mindig kedvezett az időjárás. Ezeket a programokat alkalmanként 400 körüli vendéglétszám jellemezte.

A vezérigazgató rámutatott, nagyon várták és szerették a vendégek az idén elkészült homokos plázst. A MiniHotelnek is ez volt az első teljes nyara, és 60 százalékos kihasználtságot hozott, ami nagyon eredményesnek mondható, mivel minimális működési költséggel tudják üzemeltetni. További újdonság volt, hogy idén visszavették a fürdő éttermének üzemeltetését, és felújították az önkiszolgáló étteremrészt.

Nagy Zsolt, a Várkertfürdőt működtető Pápai Termálvízhasznosító Zrt. vezérigazgatója



Az őszi-téli szezon kapcsán Nagy Zsolt kifejtette, az energiaárak emelkedése a Várkertfürdőt is komolyan érinti, ugyanakkor ebben az évben jelentősebb korlátozást nem terveznek bevezetni, tehát semmiképpen sem számolnak azzal, hogy bezárják fürdőt. – A jövő évről egyelőre még nem tudunk nyilatkozni. Tervben vannak már energetikai beruházások, bízva abban, hogy ezek a lehető leghamarabb megvalósulhatnak – tette hozzá.

Megjegyezte, ősszel nagy népszerűségnek örvendenek a szaunaestek, az első ilyen programon már túl is vannak, továbbá csatlakoztak az Országos Fürdőszövetség által indított szezonnyitó szaunaprogramhoz is, amelyet október 1-jén tartanak. Ezt követően havi rendszerességgel rendeznek szaunaesteket, illetve remélhetőleg a koronavírus-járvány már nem szól közbe, és halloweeni éjszakai fürdőzésre is lesz lehetőség. – Most, hogy saját üzemeltetésben működik a hotelünk és az éttermünk is, a karácsonyi és a szilveszteri programokkal kapcsolatban ugyancsak elkezdtünk ötletelni – tekintett előre Nagy Zsolt.