A Veszprémi Polgárőr Egyesületet tavaly alapították, az idén tavasztól végzi a feladatokat: Veszprém város területén a közbiztonság, közrend, a közlekedésbiztonság erősítését, fenntartását, karitatív tevékenység ellátását. Takács László, az egyesület elnöke értékelte az elmúlt fél év munkáját.

– Működésünk kezdete óta számos feladatban vettünk részt, az egyik legfontosabb a taglétszám bővítése. Ezúton is kérem azokat az elhivatott polgárokat, akik tenni akarnak a közbiztonság, közrend érdekében, jelentkezzenek tagjaink sorába. Fontos az önkéntes, a lakóterületünk környezetére jobban rálátó, azt ismerő polgárőrök jelenléte a város minden területén, akikhez az ott élő lakók is bizalommal fordulhatnak. Nem a rendőrség helyett, hanem velük együttműködve végezzük a munkánkat. Részt vettünk szemétszedési akcióban, jelzőőri tevékenységet végeztünk az iskolák közelében lévő forgalmasabb gyalogátkelőknél, a város területén zajló sportversenyek esetében. Lovas járőrszolgálatot láttunk el a rendőrséggel közösen. Több forgalomkorlátozással járó eseményen a rendőrséggel közösen biztosítottuk a rendezvényeket. A város kézilabdacsapatainak mérkőzései külső biztosításában is részt vállaltunk, közterületi megfigyelő járőr szolgálatot végeztünk a város különböző pontjain az esti, éjszakai órákban. A Magyar Labdarúgó Szövetség Veszprém Megyei Igazgatóságával kötött megállapodás alapján az általuk szervezett mérkőzéseken a polgárőrök figyelőszolgálatot és jelzőőri tevékenységet láttak el, figyelemmel kísérték a szurkolókat, segítették a rendezők munkáját, illetve a pálya közelében a parkolást irányították. Az MLSZ az elsők között biztosított anyagi támogatást a feladatok ellátásához szükséges felszerelések beszerzéséhez.

Takács László, az egyesület elnöke



Takács László hozzátette, kiemelt feladatuk a toborzás. Szeretnék megszólítani a kisiskolások szüleit, a pedagógusokat, akik segíthetik saját iskolájuk közelében a gyermekek biztonságos közlekedését. Dolgoznak egy program elindításán, melynek jelmondata: „polgárőrt minden lépcsőházba”. Lényege, hogy a nagyobb lakóközösségekben legyen olyan, mindenki számára elérhető személy, aki a képzést követően segíteni tudja az ott élők mindennapjait. Tudja, mikor kell a rendőrséget, mentőt, orvosi ügyeletet, a tűzoltókat, a közterület-felügyeletet hívni, ismeri az elérhetőségeiket.