– A körforgalom megépítését példaértékű együttműködés kísérte a kormány, a Magyar Közút, a balatonkenesei önkormányzat, a kivitelezők és az emberek részéről - fogalmazott Kontrát Károly országgyűlési képviselő az átadáson. Hangsúlyozta, a biztonság a legfontosabb közösségi érték, melynek nagyon fontos része a közúton közlekedőké. A körforgalommal biztonságosabb és dinamikusabb is lett a közlekedés Balatonkenesén.

Jurcsó János polgármester köszönettel beszélt Kontrát Károly támogatásáról, mellyel elnyerték az állami támogatást a beruházáshoz. Elismeréssel szólt a Magyar Közút gyors és precíz munkájáról is, mert a jövőben, köszönhetően a körforgalomnak, biztonságos körülmények között jutnak el a gyerekek az iskolába, a felnőttek az üzletbe, az orvosi rendelőbe, a környékbeli vállalkozók pedig nekik megfelelő helyen tudnak parkolni. – Régóta várt erre Balatonkenese, mert a körforgalommal rendezetté vált a környezet, megtörtént a parkosítás is, az önkormányzat előtt parkoló és kerékpártároló épült, mindez korszerűvé, 21. századivá tette a város központját, fogalmazott a polgármester.