Lapunkban írtuk már, a Sümeget kettészelő 84. számú főút jelentős forgalmat bonyolít le, ami állandó gondot okozott a két városrész közötti közlekedésben. A mostani beruházással a jelentős baleseti veszélyforrás megszűnt, a közúti forgalom pedig kiegyensúlyozottá vált. A körforgalmat a járművek számára már nyáron megnyitották, kedden kora délután a hivatalos átadás is megtörtént.

Fotós: Szijártó János/Napló

Navracsics Tibor területfejlesztési miniszter úgy fogalmazott beszédében, hogy Sümeg mint a Balaton kapuja ezzel a beruházással is nagy lépést tett ahhoz, hogy ismét régi fényében ragyogjon. Ráadásul a közlekedés is biztonságossá vált ennél a korábban nem éppen veszélytelen csomópontnál. Végh László polgármester is jelentős lépésnek nevezte az új körforgalmat, ami sokak régi álma volt Sümegen. Papp Imre és családja, illetve néhai ifjú Papp Imre sokat tettek azért, hogy a fejlesztés megvalósuljon, ráadásul szinte rekordgyorsasággal, alig fél év alatt. Kiss Boglárka külön köszönetet mondott a kivitelező Alpok Terra Kft.-nek, hiszen a nettó 435 milliárdos projekt határidőre, megfelelő minőségben elkészült.

A beruházásról jó tudni, hogy a 84. számú főút a két alárendelt úttal (Tóth Tivadar utca és Fehérkő utca) alkotott egy négyágú csomópontot, ahol a gyalogos átvezetés nem volt megoldott, ezért a fejlesztés részeként a kereszteződés körforgalommá épült át. A gyalogosok és kerékpárosok biztonságos átvezetése érdekében a körforgalom délkeleti ágán egy kijelölt gyalogos-átkelőhely, valamint egy kerékpáros átvezetés is létesült a szükséges járda- és kerékpárút-kapcsolatokkal együtt. A közvilágítási hálózat átépítése is megvalósult, továbbá az érintett közművezetékek (hírközlés, vízvezeték, szennyvízvezeték) kiváltása is megtörtént.

Az ivóvíz- és szennyvízvezetékek kiváltását a szolgáltató DRV Zrt. saját hatáskörben végezte el. A csapadékvíz kezelése érdekében a csomóponton átvezettek egy nagy átmérőjű csapadékcsatornát, amelyet a meglévő nyílt árkos rendszerbe kötöttek be.