1990. december 14-én az ENSZ Közgyűlése szavazta meg, hogy október 1-je legyen az idősek nemzetközi napja, amikor felhívják a figyelmet az időseket érintő kérdésekre, így például az öregedésre vagy az idősek bántalmazására. Egy adalék: 2019-ben világszerte 703 millió 65 évnél idősebb személy élt. Az elkövetkező évtizedekben az idősek száma világszerte növekedni fog, és 2050-re elérheti az 1,5 milliárd főt.

Fotós: Penovác Károly/Napló

Az eseményen Porga Gyula polgármester köszöntötte az időseket, és elmondta: jó lenne, de az időt nem lehet megállítani, ám higgyünk benne, hogy néha sikerülhet. Például ezen a napon, amikor – a napi nehézségeket kizárva – egy kicsit lehet önfeledten szórakozni és örülni. A városvezető hangsúlyozta, egy közösség ereje abban nyilvánul meg, ha bizalom van a felek között, és ha egy városban a különböző korosztályok és más érdeklődésű emberek megférnek egymás mellett, tisztelik egymást, bizalommal vannak egymás iránt. Az idősek példát mutattak az utánuk jövőknek, jelentette ki, de a veszprémiek generációktól függetlenül össze tudnak fogni, ha baj van. Elég csak az elmúlt évek nehézségeire gondolni, hiszen amikor érezhető volt a feszültség, összefogtak a helyiek, amelyhez kellett a szépkorúak példája, neveltetése. Kiemelte, a nyugdíjaskorúak most is példát mutatnak, más mellett javaslataikkal, jókedvükkel.

Fotós: Penovác Károly/Napló

A városvezető beszélt arról is, hogy az előttünk álló energetikai kihívásokat is a pandémia idején egymás iránt tanúsított türelemmel, odafigyeléssel vészelhetjük túl. Azonban 2023 ünnep is lesz, hiszen sokan dolgoznak és dolgoztak mindazért, hogy meg tudjuk mutatni hazánknak és a világnak kultúránkat, és talán a kultúra, a közösség jelenthet reményt ezekben az időkben.