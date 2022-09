A zsúfolásig megtelt konferenciateremben Pásztélyi Zsolt, a Medicina 2000 Járóbeteg Szakellátási Szövetség elnöke és Balogh Zoltán elnök, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara elnökének köszöntője után a találkozón idén is nagyon fontos egészségpolitikai témákról beszélnek. Ezeket közvetítik a lakosságnak, fenntartóiknak, és korszerű menedzsmentismereteket adnak az intézmények vezetőinek. Cél, hogy javítsák az ellátórendszer hatékonyságát és közreadjanak szakmai újdonságokat. A legjobb előadókat ezúttal is előadói díjjal ismerik el. Az előadók és a kerekasztal-beszélgetések képviselői között a szakterületek ismert személyiségei fejtik ki álláspontjukat.

A konferenciát három nagy szakterület köré építik, ilyen az ágazati menedzsment blokk, a szakmai nap és intézményi menedzsment blokk. Ezeken szó lesz egyebek mellett az egészségügy jelenlegi helyzetéről, az átlag- és teljesítményfinanszírozásról, a munkahelyi egészségről, az egynapos sebészetről, kardiológiai, pszichiátriai témákról, a labordiagnosztikáról, a tüdőgondozókról, a háziorvoslás és az ügyelet kérdéseiről, a pandémia miatt elmaradt kontroll- és szűrővizsgálatok betegellátásra gyakorolt hatásáról, valamint arról, hogy a pandémia miként érintette a családokat.

A konferencia résztvevői ellátogatnak Tihanyba csütörtökön este, majd orgonakoncerten is részt vesznek az apátsági templomban.