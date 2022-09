A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) tájékoztatója szerint a klímaváltozás következtében növekszik a biotikus és abiotikus károk gyakorisága és mértéke, romlik a termőhely potenciálja, csökken a faállomány növedéke, s mindezek eredményeképpen növekszik a gazdálkodás bizonytalansága is.

Ha ez így folytatódik, akár erdős sztyeppé változhat az egész ország a klímaváltozás hatására. Az előrejelzések szerint a klímakategóriák területének eltolódása már középtávon bekövetkezhet, ráadásul nemcsak a zárt erdőtakaró és az erdős sztyepp határvonalánál, hanem a lényegesen kedvezőbb bükkös és gyertyános-tölgyes klíma esetében is. Gyakorlatilag a legkedvezőbb ökológiai adottságú bükkös és gyertyános-tölgyes klímájú területek akár el is tűnhetnek hazánkból, s a jelenlegi klímakategóriák mellett megjelenhet a sztyeppklíma is.

A NAK Kis Anna, Szabó Péter és Pongrácz Rita, az ELTE Meteorológiai Tanszék kutatóinak elemzését veszi alapul, amelyben 50 év megfigyeléseit összegezve arra a megállapításra jutnak, hogy Magyarország érezhetően szárazodik. Az 1971–1990-es időszakhoz képest a nedves területek aránya az év legcsapadékosabb hónapjában, júniusban 84-ről 68 százalékra csökkent napjainkra.

A klímamodell-szimulációk szerint ha ilyen ütemben folytatódik az üvegházhatású gázok globális kibocsátása, és erősödik a klímaváltozás, akkor tovább növekszik a száraz területek aránya hazánkban.

A legkitettebb már most is az Alföld, de a Kisalföld és a Dunántúl északkeleti része is veszélyben van. A pesszimista, jelenlegi trendek folytatódásával számoló forgatókönyv szerint a század végére augusztusonként a teljes Alföld a száraz kategóriába eshet, a jelentős kibocsátáscsökkentéssel számoló forgatókönyv szerint azonban csak a Tiszántúlt érintené ebben az időszakban a szárazodás. Ha pedig nincsenek megfelelő klimatikus viszonyok, akkor teljesen búcsút inthetünk a bükkösöknek, de gyertyános-tölgyesekből sem marad sok, illetve a század végére szinte a teljes ország erdős sztyeppé fog válni.

A szakemberek szerint természetesen létezik optimistább, zöldebb jövő is, ám ennek érdekében fontos, hogy mielőbb elkezdjük az éghajlatváltozás mérséklését itthon, és támogassuk az erre irányuló uniós és globális törekvéseket.